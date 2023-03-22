激吻倪震成名 張茆同洋老公結婚10周年放閃 轉頭同網友討論「開放式婚姻」

曾經因為激吻倪震而登上C1頭條嘅內地交換生張茆，轉眼間已經成為媽咪級阿太，同老公Nima已經結婚十年兼有一對仔女。早前張茆放閃分享結婚十周年心聲，「生活中互相扶持，一起成長進步，到一兒一女為人父母，30+的我們依舊肩並肩手牽手，在一起的地方就是家」。但係尋日，張茆話題一轉，同網友分享「開放式婚姻」嘅睇法，即係一對夫妻接受「各自搵食」，但唔會另組家庭同生小朋友。

21歲與倪震一啜成名

2008年，有傳媒影到同周慧敏拍拖多年嘅倪震，喺中環同年輕女子咀嘴，報導一出全城轟動。後來追查到呢位女主角係由內地到香港城市大學做交換生嘅張茆，當年只有21歲但已經一啜成名，被全城鬧爆嘅張茆立即潛水，兼且搵律師出聲明話會日後專心學業，對事情作出反思。

張茆喺事件平息後返香港繼續學業，留港生活期間認識到詠春宗師葉問嘅外籍徒孫Nima King，佢地2013年結婚，第2年大仔出世，2017年誕下細女，一家四口住豪宅，張茆照顧仔女之外仲做埋育兒KOL，閒時出post宣傳產品，一個翻身晉身人生勝利組。