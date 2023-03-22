激吻倪震成名 張茆同洋老公結婚10周年放閃 轉頭同網友討論「開放式婚姻」

曾經因為激吻倪震而登上C1頭條嘅內地交換生張茆，轉眼間已經成為媽咪級阿太，同老公Nima已經結婚十年兼有一對仔女。早前張茆放閃分享結婚十周年心聲，「生活中互相扶持，一起成長進步，到一兒一女為人父母，30+的我們依舊肩並肩手牽手，在一起的地方就是家」。但係尋日，張茆話題一轉，同網友分享「開放式婚姻」嘅睇法，即係一對夫妻接受「各自搵食」，但唔會另組家庭同生小朋友。
21歲與倪震一啜成名
2008年，有傳媒影到同周慧敏拍拖多年嘅倪震，喺中環同年輕女子咀嘴，報導一出全城轟動。後來追查到呢位女主角係由內地到香港城市大學做交換生嘅張茆，當年只有21歲但已經一啜成名，被全城鬧爆嘅張茆立即潛水，兼且搵律師出聲明話會日後專心學業，對事情作出反思。
張茆喺事件平息後返香港繼續學業，留港生活期間認識到詠春宗師葉問嘅外籍徒孫Nima King，佢地2013年結婚，第2年大仔出世，2017年誕下細女，一家四口住豪宅，張茆照顧仔女之外仲做埋育兒KOL，閒時出post宣傳產品，一個翻身晉身人生勝利組。
老公伊朗出生熱愛詠春
張茆老公同樣大有來頭，喺伊朗出生嘅Nima，家人因為戰亂而移居到澳洲，自小迷上詠春，因機緣巧合下遇上到澳洲悉尼宣揚詠春文化的葉問入室弟子徐尚田師傅，因而被他的功架及詠春博大精深的學問深深吸引。Nima毅然跟徐師傅到香港學習詠春，後來更排除萬難，成功建立全港最大之一的詠春學校。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈