濱崎步上海演唱會被取消 親證在無觀眾下演出完整歌單

濱崎步原定在昨日(29日)在上海東方體育中心舉行的演唱會，但主辦單位卻在開show前一日突發取消公告，以「不可抗力」因素中止昨日演出。



籲尋找正面事情 好好保護自己 事出突然，濱崎步在社交平台出story回應，她直言難以接受，演唱會團隊涉及200人員，5天搭建舞台及進行彩排，還未踏上演出的舞台卻要被拆卸，連親口向1萬4千名觀眾道歉的機會也沒有，難以置信。她亦曾在11月28日發文，分享與演唱會團隊的合照：「我面對著『ICHIZA』，也就是中國工作人員，以及一路陪伴我完成這次巡演的日本大家庭，所以請大家不要為我擔心。請尋找正面的事情，好好保護自己，無論是多麼微小的事情，以豐富自己內心。」