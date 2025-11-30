濱崎步上海演唱會被取消 親證在無觀眾下演出完整歌單

濱崎步原定在昨日(29日)在上海東方體育中心舉行的演唱會，但主辦單位卻在開show前一日突發取消公告，以「不可抗力」因素中止昨日演出。
籲尋找正面事情 好好保護自己
事出突然，濱崎步在社交平台出story回應，她直言難以接受，演唱會團隊涉及200人員，5天搭建舞台及進行彩排，還未踏上演出的舞台卻要被拆卸，連親口向1萬4千名觀眾道歉的機會也沒有，難以置信。她亦曾在11月28日發文，分享與演唱會團隊的合照：「我面對著『ICHIZA』，也就是中國工作人員，以及一路陪伴我完成這次巡演的日本大家庭，所以請大家不要為我擔心。請尋找正面的事情，好好保護自己，無論是多麼微小的事情，以豐富自己內心。」
無異正式演出 唱到encore
事後有報道指濱崎步決定在無觀眾的情況下在舞台從頭到尾演出一次歌單，想像觀眾都在一樣，並拍下整過演出，作為給粉絲一個交代，並等待適合時機發布。濱崎步就在社交平台的限時動態轉發消息，寫著：「正如這篇文章所述，在昨天收到中止演出的要求後，我們在會場以無觀眾狀態從第一首歌一直表演到Encore，然後離開場地。我與所有演員和工作人員都竭盡全力，懷著跟正式演出時同樣的熱情在舞台上表演，就像我們原本應該面對1.4萬名TA（濱崎步粉絲名稱）一樣，奉上最精彩的表演。」