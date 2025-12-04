濱崎步IG粉絲大增揚言會繼續前行 中國網民反應兩極下月澳門個唱恐受影響

日本樂壇天后濱崎步原定11月29日的上海演唱會突然以「不可抗力因素」取消，隨後在沒有觀眾的情況下照樣演出全程，步姐更把照片透過其社交平台公開，繼而在各地引發熱議。不過，本月初卻有一名自稱是演唱會中國大會攝影團隊成員之一的賴姓男子，在網上出面發聲明道歉，表示「濱崎步的一人演唱會」其實是彩排畫面，指步姐在沒有觀眾下完成上海演唱會是假消息，自責捏造了不實消息，引發羅生門事件。

化妝師爆步姐台上落淚 濱崎步疑在零觀眾下完成上海個唱，消息引發國際關注，步姐的IG粉絲數日來不斷飆升，今日已突破161萬大關。同時，步姐御用化妝師高橋Mika日前發文，還原當時狀況，並透露步姐在上海show開場時一度落淚。

據高橋Mika發文，步姐在全體工作人員面前鞠躬，寫道：「她在大家面前低頭請求，說『即使是沒有觀眾，也讓我做吧（指演唱）」，高橋Mika又指：「感到最不甘心、最難過的，其實是本人呢。」更爆步姐在開場踏上升降台時，靜靜地流下眼淚，高橋Mika激動寫下：「看到她靜靜流下眼淚的身影，工作人員、全體人員都覺得『我們不能在這裏哭出來』。」步姐各地的演出行程仍持續進行，她亮相昨晚（3日）在富士電視台播出的年底大騷《FNS歌謠祭》，在IG以英語寫下「I keep moving forward, because I am ayu. 」揚言會繼續前行，因為自己就是Ayu！

步姐的小紅書社帳號已停止更新6天，有部分中國網民留言稱一直沒有留意濱崎步，但現在已經成為她的fans，不過亦有人批評步姐，在她的微博帳號下留言叫她滾出中國，還估計步姐原定2026年1月10日的澳門演唱會凶多吉少。