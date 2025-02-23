濱崎真緒睇周星馳電影學廣東話 引退AV界最想同星爺合作

日本AV女優濱崎真緒去年宣布退役，昨日以DJ MAO身份現身灣仔海濱公園，為香港音樂體育文化聯盟 （HKMSCA）和香港灣仔區各界協會舉辦的「螢跑．香港站 + IM螢光音樂節」揭開序幕。除了DJ MAO外，還有本地藝人陳蕊蕊、鄺文珣與《中年好聲音》參賽者丈夫應毅烽，以及資深歌手梁凱榳等，一眾星級嘉賓更身體力行，參與400米螢光夜跑，為活動增添不少星光。
搵陳冠希集郵
擔任壓軸表演嘉賓的DJ MAO，近年積極練習廣東話，不僅港式粗口十分流利，她今次以普通話接受訪問，她說：「我小時候是跑步好手，在學校第一。」已視香港為第二故鄉的她，表示有意嘗試拍電影：「我的廣東話現在不是太好，但是我的經理人經常教我一些不好的，很壞的！」 問到DJ MAO想與哪位明星合作？她回答：「我最近為了學廣東話，我一直在看周星馳，對，我很想見周星馳。」早已習慣港人文化的她，近期頻頻在IG分享香港生活，除了到街市嘗到買菜體驗外，近日還與陳冠希集郵，並配上對方名曲《香港地》引起網民熱烈討論。
另外，陳蕊蕊身兼娛樂公司iTogether董事，她表示：「我們有份協辦今次螢跑活動，所以我一定要來支持，亦會落場跑。」另外她早前又開了一間生酮茶飲店，既然這活動公司有份，就笑稱自肥一下將自己間茶飲店擺攤位，邀請大家試試茶飲。她更透露公司計劃於三月舉辦女團選秀比賽：「我那間娛樂公司會在3月辦比賽，當中物色一些女生，接下來公司就會簽一些女團。」