濱崎真緒睇周星馳電影學廣東話 引退AV界最想同星爺合作

搵陳冠希集郵

擔任壓軸表演嘉賓的DJ MAO，近年積極練習廣東話，不僅港式粗口十分流利，她今次以普通話接受訪問，她說：「我小時候是跑步好手，在學校第一。」已視香港為第二故鄉的她，表示有意嘗試拍電影：「我的廣東話現在不是太好，但是我的經理人經常教我一些不好的，很壞的！」 問到DJ MAO想與哪位明星合作？她回答：「我最近為了學廣東話，我一直在看周星馳，對，我很想見周星馳。」早已習慣港人文化的她，近期頻頻在IG分享香港生活，除了到街市嘗到買菜體驗外，近日還與陳冠希集郵，並配上對方名曲《香港地》引起網民熱烈討論。