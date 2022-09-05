火雞姐IG大曬保險理財顧問獎項 被網絡嘲諷豬肉獎 林作出PO抽水：知名度不是一切

火雞姐（丁可欣）以拍攝YouTube影片得到知名度，2017年以歌手身份正式出道，不過2019年被爆中學時期黑歷史，包括曾欺凌同學及偷電話，雖然已拍片公開道歉，但形象插水。去年火雞姐參加ViuTV皇牌節目《全民造星IV》落選後，自資6位數字開設健身中心並考獲健身導師牌照。除此之外，火雞姐早於今年6月份加入保險行列，成為保險公司理財計劃顧問；上周更喺社文平台大曬入職2個月第一個獎項「A動力新星獎」，除咗被網民諷刺只係豬肉獎，更被同樣係保險業嘅林作抽水，疑指火雞姐未夠專業。

火雞姐分享手拿獎項的合照，喺帖文中感謝客人及好朋友支持，又指知道努力不會白費：「永遠相信自己的價值，天一早安排最好的給我們。而宇宙的架構就是知道完美的時機，就做好自己，問心無愧，別讓他人決定您人生的價值。」結果，有網民直言該獎項只係嗰間公司嘅豬肉獎。林作亦有Cap低火雞姐嘅照片出PO講述對火雞姐入行睇法，更趁機推銷自己。

林作澄清：我不是說火雞姐唔掂！

林作先於帖文直言發現火雞姐、布志倫及柳俊江都先後加入保險界，證明網紅、娛樂圈搵唔到，保險業有得做：「留意，知名度不是一切。我認識許多略有知名度人士，其實都有保險牌，但沒有生意。為什麼？不專業。」林作更指自己全心投入呢行，讀得書多、又做過律師、見客經驗豐富，所以真正知道大家需要，以致擁有咁多客戶；又公開呼籲有意投身保險界人士可加入佢嘅團隊，歡迎DM佢諮詢任何類別保險問題。有媒體就以林作呢個行為撰文，指林作藉網民笑指火雞姐得到豬肉獎時，仲要踩多一腳。林作於周六（3日）發文澄清被傳媒誤會：「我不是說火雞姐唔掂！只是說在這行靠的是專業的實力，並非知名度。共勉之！我有連續兩年COT的業績、團隊過70人，肯定不是因為名氣。」

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載