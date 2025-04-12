炎明熹今年生日大不同 自爆正日睇完Coldplay爆哭收場

炎明熹(Gigi)剛迎接她的20歲生日，去年她與跟粉絲 （Gi炎粉）舉行生日會慶生，今年就過得非常低調，生日當天去了觀看Coldplay香港站演唱會。她又在IG的限時動態分享Coldplay主音Chris Martin於台上致電兒子Moses，獲現場歌迷一同祝賀他，並寫道：「哈哈，他的兒子也生日！」此外，也有好友為她慶生的合照。事隔數日，她在社交平台寫下長文，透露當日看完Coldplay演唱會之後，回家不停哭，連她也被自己這樣的情緒弄至不知所措。

看完Coldplay回到家一直喊 Gigi寫道：「我記得看完Coldplay那天回到家，大概11點左右，然後搞一搞功課之後便在發吽哣，之後又無啦啦哭了出來，當時我也搞不清楚這是什麼狀況，就一直喊，不過喊得很平靜。這是因為看完熱鬧的演唱會之後忽然靜下來的感覺嗎？應該不是吧。還是因為踏入20歲有點感到不知所措呢？」

邊沖涼邊哭 炎明熹又提到踏入凌晨12點的時候，看見大家給她的生日訊息，還有堂家姐為她唱生日歌的錄音，她的眼淚又洶湧而出。她說：「明明很開心的事，為何又要喊呢？之後我迫自己去沖涼，洗面的時候眼淚同水融為一體，心諗：真凄美。但其實到了今日，距離生日已經過了整整3天，要做嘢便做嘢，要返學便返學，要練習便練習，都是一樣地過，其實並沒有甚麼改變；當然非常多謝陪伴我身邊嘅人，很開心生日那天有家人陪我食飯，有好朋友陪伴我身邊，還有我的歌迷們和所有蜂擁而至的祝福，真心謝謝你們！」她亦有透露生日翌日要回校做簡報，獲同學們送上蛋糕。

稱與踏入20歲有關 最後她提到「最後，其實我很開心雙十年華的到來，「20歲」我願意同你展開一段新嘅歷程。！（有種偶像劇大聲叫嘅感覺，大家可以試幻想一下，謝謝。至於點解。！係因為又平靜又激動）」從她上載的照片及影片見到Gigi表情半點喜悅也沒有，陳煒、Gin Lee李幸倪、王君馨先後留言安慰。姚焯菲、林智樂亦有留言祝她生日快樂。