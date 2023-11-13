炎明熹出席音樂節兼宣傳減塑 楊千嬅突入令2萬幾fans陷瘋狂狀態

楊千嬅和炎明熹（Gigi）以「減塑踐行官」到深圳出席音槳節，並向大眾推廣減塑方法及實踐環保的心得，讓觀眾欣賞精彩的表演同時，也能為環保出一分力。她們在台上分享：「希望年輕人可以從少建立起減塑的習慣，讓這份保護地球環境生態的意念傳承下去。」

在音樂節中， Gigi演唱了多首歌曲，包括《大開眼界》、《Only for me》、《好想約你》及《Little Magic》。粉絲們一早已經於現在佔好位置支持偶像。剛於星期六完成巡演江門站的千嬅立即趕到深圳作為音樂節的特別嘉賓，當Gigi表演後，千嬅中段驚喜現身合唱《勇》一曲。現場兩萬多的觀眾立即為之瘋狂，尖叫聲不絕於耳。隨後千嬅亦獻唱了《處處吻》、《野孩子》、《可惜我是水瓶座》及《稀客》四首經典歌曲，每首也是全場大合唱，頓成大型KTV現場。

Gigi 於台下欣賞千嬅演出。

千嬅表示：「很開心成為減塑踐行官，這是我第一次在音樂節中推廣減塑心得，我外出工作時，一定會攜帶水瓶和環保袋，這些小舉動已經對環境有很大幫助。」Gigi表示：「很開心可以代表香港環保機構 Eco Drive到音樂節推廣「不要膠下去」的活動，我上學和工作時，都會帶上自己的水瓶。」最後，兩位也呼籲大家減少使用一次性塑料產品，齊齊保護地球環境。