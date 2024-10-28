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娛樂
2024-10-28 14:53:28

炎明熹化身白面女鬼 孖鍾柔美同《聲夢傳奇》一齊哈囉喂

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《聲夢傳奇》一眾學員齊齊扮鬼扮馬入海洋公園。

《聲夢傳奇》一眾學員齊齊扮鬼扮馬入海洋公園。

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炎明熹憑《聲夢傳奇》一炮而紅，惟近日有傳她因續約問題，而被無綫雪藏。今日炎明熹分享林智樂的IG stories，原來她與林智樂、鍾柔美等一班《聲夢傳奇》隊友齊齊扮鬼扮馬入海洋公園大玩特玩。炎明熹化身日本女幽靈，由於她將全塊面塗白，加上半邊頭髮遮面，根本完全認不出她本人，要不是她轉載林智樂的story，相信無人認到。

林智樂貼出的IG story，炎明熹、鍾柔美等紛紛轉發。

林智樂貼出的IG story，炎明熹、鍾柔美等紛紛轉發。

林智樂炎明熹一齊扮鬼

林智樂與炎明熹均以同一造型示人，他留言說︰「最恐怖嘅係白色嘅粉底真係好難搵，同埋要克服呢個樣搭車，搵唔搵到我哋()個打邊個。」從照片中見到女的就比較容易認，分別有鍾柔美、潘靜文、林沚羿、蔡愷穎，另外還有張馳豪等，變成《聲夢傳奇》RE-U。林沚羿(Venus)的造型頗重本，因為她扮的水伊貝造型，在淘寶買同款衣服也要近千港元。

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林沚羿的造型頗重本，因為她扮的水伊貝造型要近千元。 林沚羿的造型頗重本，因為她扮的水伊貝造型要近千元。 林沚羿的造型頗重本，因為她扮的水伊貝造型要近千元。

炎明熹難跟鍾柔美合體

過去炎明熹因為被公司安排往旗下另一音樂品牌，令她跟《聲夢傳奇》多位隊員要分開演出，繼而令After Class名存實亡。去年年底舉行的《聲夢飛行 What We Become Live 2023》，炎明熹只是以壓軸身份出場，就算同場有YumiChantelWindy，亦不能以After Class合體。今次他們一齊去哈囉喂，可說是非常難得齊人。

 

炎明熹會否成為《聲夢傳奇》中首位離開無綫的人呢？

炎明熹會否成為《聲夢傳奇》中首位離開無綫的人呢？

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