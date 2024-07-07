炎明熹合約風波停不了 樂易玲再度回應︰佢份合約有排喎

鄭俊弘與何雁詩的兒子Asher患上罕見遺傳病「天使綜合症」，二人為了喚起大眾關注，於是發起《ANGELS WITHIN US 天使綜合症慈善演唱會》。無綫高層樂易玲亦有現身支持，並透露在農曆年曾跟Asher見面，並稱鄭俊弘非常照顧囝囝。 她表示香港一直都有不同特別需要照顧人士，無綫一直都做不同節目讓大家認識不同特別需要的人，但坦言永遠都不足夠，希望香港政府及市民都關注不同需要人士。她稱TVB藝人一直都有做不同義工去探望有需要人士，但因為不是宣傳活動，所以沒叫傳媒採訪。

佢份合約仲有排喎 炎明熹的合約問題，樂易玲亦再次回應，她接受傳媒訪問時稱對方的合約仍很長時間。她說︰「首先，佢份合約仲有排喎，我就唔知點解你哋咁多人對號入座，成日都話佢啦，佢要走唔續約啦，其實我哋嘅同事都應該同佢傾緊合約關係，因為佢仲有一段長時間。」 唔信炎明熹忘本 對於有傳無綫雪藏炎明熹，甚至暗示她忘本，樂易玲說︰「我諗新聞界太關心佢嘛？其實佢無嘢呀！你哋唔好對號入座，我唔係話緊佢，我見每一個artist、教每一堂，我都會講同一番說話，我都會覺得，唔係淨係做artist，做人應該點，做演員應該點，要做榜樣俾觀眾，我自己絕對唔相信佢係啲咁嘅人。」