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娛樂
2024-07-07 23:08:15

炎明熹合約風波停不了 樂易玲再度回應︰佢份合約有排喎

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樂易玲出席活動時，一次過回應炎明熹合約及港姐退選潮。(羅錦鴻攝)

樂易玲出席活動時，一次過回應炎明熹合約及港姐退選潮。(羅錦鴻攝)

鄭俊弘與何雁詩的兒子Asher患上罕見遺傳病「天使綜合症，二人為了喚起大眾關注，於是發起ANGELS WITHIN US 天使綜合症慈善演唱會》。無綫高層樂易玲亦有現身支持，並透露在農曆年曾跟Asher見面，並稱鄭俊弘非常照顧囝囝。

她表示香港一直都有不同特別需要照顧人士，無綫一直都做不同節目讓大家認識不同特別需要的人，但坦言永遠都不足夠，希望香港政府及市民都關注不同需要人士。她稱TVB藝人一直都有做不同義工去探望有需要人士，但因為不是宣傳活動，所以沒叫傳媒採訪。

鄭俊弘與何雁詩發起《ANGELS WITHIN US 天使綜合症慈善演唱會》。(羅錦鴻攝) 鄭俊弘與何雁詩發起《ANGELS WITHIN US 天使綜合症慈善演唱會》。(羅錦鴻攝) 鄭俊弘與何雁詩發起《ANGELS WITHIN US 天使綜合症慈善演唱會》。(羅錦鴻攝) 鄭俊弘與何雁詩發起《ANGELS WITHIN US 天使綜合症慈善演唱會》。(羅錦鴻攝) 鄭俊弘與何雁詩發起《ANGELS WITHIN US 天使綜合症慈善演唱會》。(羅錦鴻攝) 鄭俊弘與何雁詩發起《ANGELS WITHIN US 天使綜合症慈善演唱會》。(羅錦鴻攝)

佢份合約仲有排喎

炎明熹的合約問題，樂易玲亦再次回應，她接受傳媒訪問時稱對方的合約仍很長時間。她說︰「首先，佢份合約仲有排喎，我就唔知點解你哋咁多人對號入座，成日都話佢啦，佢要走唔續約啦其實我哋嘅同事都應該同佢傾緊合約關係，因為佢仲有一段長時間。」

唔信炎明熹忘本

對於有傳無綫雪藏炎明熹，甚至暗示她忘本，樂易玲說︰「我諗新聞界太關心佢嘛？其實佢無嘢呀！你哋唔好對號入座，我唔係話緊佢，我見每一個artist、教每一堂，我都會講同一番說話，我都會覺得，唔係淨係做artist，做人應該點，做演員應該點，要做榜樣俾觀眾，我自己絕對唔相信佢係啲咁嘅人

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樂易玲表示炎明熹不是忘本的人，而且公司一直有安排工作。

樂易玲表示炎明熹不是忘本的人，而且公司一直有安排工作。

「忘本論」係對鍾柔美詹天文講

談到上一次樂易玲在活動上忘本的言論，她說︰「對住Yumi（鍾柔美）同Windy詹天文）講㗎！佢哋細個，能夠教嘅我盡量教，尤其是公司藝人，我哋都會話俾佢哋知，真係要做榜樣，同埋永遠都要係朋友。對於上次炎明熹出席活動沒有派人採訪，她稱因為該活動是由唱片公司為她接洽，而且她是管理層不會去跟進這些項目，著記者要問唱片公司。

問到為何炎明熹甚少現身，樂易玲表示對方的工作如常，而且亦有為她的歌曲排榜。她指炎明熹仍在求學階段，所以只要在她休息時間又配合到便會從事演藝工作。

當日樂易玲在詹天文及鍾柔美面對大講做人道理。

當日樂易玲在詹天文及鍾柔美面對大講做人道理。

樂易玲當日語重心長叮囑二人不要忘記初心及不要忘本，但大家只著重最後一句。

樂易玲當日語重心長叮囑二人不要忘記初心及不要忘本，但大家只著重最後一句。