熱門搜尋:
歐洲國家盃 Anson Lo生日 將軍澳綁架案 英國大選2024 多啦A夢 DSE 2024 THE SOUTHSIDE 機票優惠 的士 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-07-07 20:53:13

炎明熹合約風波停不了 詹天文回應「忘本論」鍾柔美相信大家心連心

分享：
詹天文、姚焯菲、鍾柔美出席簽唱會為演唱會宣傳。

詹天文、姚焯菲、鍾柔美出席簽唱會為演唱會宣傳。

姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)今日(7)將軍澳出席簽唱會樂易玲現身支持，更上台影大合照兼先後跟三人擁抱。今次活動，TVB有派人來採訪，有別炎明熹上次出席商場活動未有派人到場。Yumi上台準備跳唱新歌《Crack》時，音響多次出現巨響，令她久久未能開始，期間她亦安慰在地fans表示「show must go on」。

鍾柔美跳唱新歌開始時，突遇音響問題。 詹天文 姚焯菲

夾緊時間練合體演出

Yumi受訪時表示當時感到尷尬，並稱今次是《Crack》首次公開演唱，希望到時在演唱會上表現可以再好些。Chantel及Windy就安慰她執生反應很快。

提到她們三人的演唱會快將舉行，但三人都各有緊密的行程，她們表示會夾好時間一齊練習，並稱平日她們都各有練跳舞及唱歌，相信到時合體練習時可以很快夾得到。

Ad Block
《聲夢》三小花正為演唱會努力練習。

《聲夢》三小花正為演唱會努力練習。

不要過份解讀

對於炎明熹近日捲入合約問題，日前更在IG出了一個黑PO唱歌影片，惹來不少網民猜測。她們三人認為大家不用過份解讀，可能她當時快將睡覺不想拍下自己的樣子而已，並稱每個人都有情緒，相信炎明熹只是靠唱歌抒發一下，而且對方也是一個很正面的人。

否認樂易玲指炎明熹忘本

談到樂易玲早前的「忘本論」，Windy表示是指不要忘記初心，並稱不能單靠一句說話便是講炎明熹。她說︰「首先忘本係代表唔好忘記初心，忘本同忘記初心係有少少唔同，唔好因為有人講咗呢句說話，就代表係講緊Gigi一個人，因為唔應該忘記初心呢樣嘢係所有藝人，或者做人嘅基本都要記得，無論起點係點，我地都唔可以忘記一開始俾我哋感恩嘅人。」Chantel又指不要忘記初心是很重要，Yumi則稱《聲夢》學員就算在不同地方都是會心連心。談到她們的合約年期，她們表示是私隱不便透露，現時只需要做好本份。

詹天文認為樂易玲當日的「忘本論」其實是提醒大家不要忘記初心。 詹天文、姚焯菲、鍾柔美出席簽唱會為演唱會宣傳。 詹天文、姚焯菲、鍾柔美出席簽唱會為演唱會宣傳。 鍾柔美表示《聲夢》一眾成員都是心連心。 姚焯菲認為不用過度解讀炎明熹的ig帖文。
樂易玲在另一活動上表示炎明熹合約仍有一段時間，更指當日的言論是跟Yumi及Windy說。

樂易玲在另一活動上表示炎明熹合約仍有一段時間，更指當日的言論是跟Yumi及Windy說。