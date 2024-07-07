炎明熹合約風波停不了 詹天文回應「忘本論」鍾柔美相信大家心連心

姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)今日(7日)到將軍澳出席簽唱會，樂易玲現身支持，更上台影大合照兼先後跟三人擁抱。今次活動，TVB有派人來採訪，有別炎明熹上次出席商場活動未有派人到場。Yumi上台準備跳唱新歌《Crack》時，音響多次出現巨響，令她久久未能開始，期間她亦安慰在地fans表示「show must go on」。

提到她們三人的演唱會快將舉行，但三人都各有緊密的行程，她們表示會夾好時間一齊練習，並稱平日她們都各有練跳舞及唱歌，相信到時合體練習時可以很快夾得到。

不要過份解讀

對於炎明熹近日捲入合約問題，日前更在IG出了一個黑PO唱歌影片，惹來不少網民猜測。她們三人認為大家不用過份解讀，可能她當時快將睡覺不想拍下自己的樣子而已，並稱每個人都有情緒，相信炎明熹只是靠唱歌抒發一下，而且對方也是一個很正面的人。

否認樂易玲指炎明熹忘本

談到樂易玲早前的「忘本論」，Windy表示是指不要忘記初心，並稱不能單靠一句說話便是講炎明熹。她說︰「首先忘本係代表唔好忘記初心，忘本同忘記初心係有少少唔同，唔好因為有人講咗呢句說話，就代表係講緊Gigi一個人，因為唔應該忘記初心呢樣嘢係所有藝人，或者做人嘅基本都要記得，無論起點係點，我地都唔可以忘記一開始俾我哋感恩嘅人。」Chantel又指不要忘記初心是很重要，Yumi則稱《聲夢》學員就算在不同地方都是會心連心。談到她們的合約年期，她們表示是私隱不便透露，現時只需要做好本份。