炎明熹孖Aska為慈善35度高溫艷陽下載歌載舞

由炎明熹（Gigi）及張馳豪（Aska）主唱的「99公益日」主題曲粵語版《Together for Good》，將於明天(3日)首播，並藉此以音樂宣揚善心和正能量。騰訊公益2015年發起「99公益日」至今第八年，希望通過騰訊自身產品和平台的優勢，幫助有需要的人，並喚起社會各界關心、參與公益的熱情，打造一個全民參與的超級公益日。

早前於內地參與歌唱節目並的Gigi ，原來早已有留意騰訊公益平台：「喺內地工作嘅時候用多咗微信，有留意到騰訊公益平台，睇到好多『運動捐步』、『捐小紅花』嘅活動，不過當時唔係好了解。今次錄音同拍MV 之後就認識多咗好多。好開心喺香港都可以參加到呢個咁有意義嘅活動，為慈善出一分力！」Aska及Gigi更聯同香港共融樂團十名傷健互融的音樂家團員，在香港故宮文化博物館前拍攝MV，並攝氏逾35度高溫艷陽下載歌載舞，為慈善不遺餘力。

Aska 又透露拍MV前一日才錄音，卻遇上颱風：「我哋喺拍MV前一日先入studio錄音，過程非常順利。不過錄音時有啲擔心，唔係因為唱歌，而係錄音嗰時颱風就快吹到嚟，怕要改期拍MV。」Gigi 則表示：「我哋喺颱風嚟嗰日嘅上晝完成拍攝。雖然係曬同埋熱咗啲，但大家都好投入，拍出嚟好有活力。我哋拍完MV當日下晝開始就橫風橫雨，拍遲少少都唔成事。咁好運，一定係因為今次係做慈善公益。」