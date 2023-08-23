炎明熹宣布開騷搵fans設計logo 譚詠麟拍片加持︰我對佢百分百有信心

《聲夢傳奇》冠軍炎明熹宣布10月7日在九展開騷，今日她在電視城舉行記招。炎明熹表示自己沒想過成為歌手，一直希望像媽媽一樣是護士，沒想到自己的興趣會變成歌手，自覺很幸運，很多謝家人的支持。 大會播出炎明熹自出賽以來兩年的短片，她表示看到這段影片時，坦言看到影片時有點感觸，著自己不要忘記初心。問到兩年前的自己在做甚麼，炎明熹想了一想，之後司儀許文軒提她關於錄影廠，她隨即醒起表示兩年前在同一錄影廠出席《聲夢》記招，她又多謝fans一直支持，加上經常否定自己，但見到fans在不同場合現身支持，為她打下強心針。她透過露海報有一個logo是由fans設計，很多謝他們。

譚詠麟睇好炎明熹 大會再播出前輩錄製的打氣片段，包括有譚詠麟、「奶爸」李克勤、楊千嬅及兩位老師︰李幸倪、泳兒。打頭陣的譚詠麟說︰「炎明熹係一位近年難得一見，全面同多元化歌手，佢10月開個唱，我對佢百分百有信心，會全力支持佢！」由於過去譚詠麟有「燈神」之稱，有網民笑言希望炎明熹可以頂得住。