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娛樂
2024-03-05 12:57:08

炎明熹專訪｜罕談擇偶條件 回應時裝車禍：冇試過係會有少少震驚(有片)

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炎明熹預告個唱將翻唱一首從未公開唱過的普通話歌。(林藹怡攝)

炎明熹預告個唱將翻唱一首從未公開唱過的普通話歌。(林藹怡攝)

炎明熹出道不足3年，去年已在九展舉行首個個人演唱會，雖因颱風關係兩場變一場，但塞翁失馬，焉知非福，今年《炎明熹Gi-FORCE演唱會》舉行補場兼加開一場，Gigi表示歌單、服裝及舞蹈均有新改動，並預告將翻唱一首從未公開演唱的歌曲。下月便19歲的她，戀事備受關注，早前更與《全民造星V》的鄧家杰(Kakit)傳緋聞，Gigi接受本報訪問大談擇偶條件，到底她對一見鍾情有何看法？

炎明熹表示補場及加場的個唱，歌單、服裝和編舞都有所改動。(林藹怡攝) 炎明熹去年的個唱因颱風取消尾場，今年舉行補場反能加開一場。(林藹怡攝) 炎明熹表示去年個唱中，站在月球上的歌衫會有新設計。(資料圖片) 炎明熹表示去年個唱中，站在月球上的歌衫會有新設計。(資料圖片) 炎明熹將於4月13-14日舉行《炎明熹Gi-FORCE演唱會》補場及加場演唱會。

炎明熹將於下月13及14日再於九展開show，當然希望能改善不足做到盡善盡美，談到歌單上的改動，她表示將會翻唱一首從小學已開始聽的普通話歌，「是一首勵志歌，是一首組合的歌曲，我原本翻唱的一首已唱過很多次，這首是從未公開唱過的。」至於新歌《透光者》，原來不是為演唱會打造的作品，「其實在我出《Little Magic》、《大開眼界》、《Only for me》時已經選了這歌，但當時我覺得未必有能力駕馭這歌，所以一直沒有唱，但公司覺得適合我，再叫我試試，其實我現在仍未滿意自己的表現。」

對於因颱風取消場次，Gigi認為是寶貴體驗，「第一次開演唱會，要繼續上學又拍攝和工作，其實經過上次經驗，可以更好地策劃。」她又透露上次演唱會一套站在月球上演唱的歌衫，因不方便走動而臨時改短，今次會全新面貌見人，不過仍然跟計設師商量才落實。

炎明熹自言性格愛挑戰新嘗試，但會參考外界評論作檢討。(林藹怡攝) 炎明熹身材高佻，在服裝方面可作不同嘗試。(林藹怡攝) 炎明熹自言接受健康性感，為達最佳效果，有時會主動提出不打底。(資料圖片) 讀時裝設計的炎明熹無懼大膽嘗試，早預料難免有負評。(資料圖片) 炎明熹近期在型造上，不時作突破性嘗試。(資料圖片)

喜挑戰新嘗試

本身讀時裝設計的炎明熹，早前盛裝出席多個頒獎禮，悉心打扮卻被指扮成熟，甚至惹來「時裝車禍」，Gigi淡然表示早有預料，「我覺得時裝或音樂，每個人喜好都不一樣，有人喜歡Jazz、Blues或R&B，我已預料會被人話，因為跟以前的自己有很大對比，會比較極端一點。」她續指，可能試身時還未有化妝和髮型配合，未必能想像出鏡的效果，「以前沒試過這樣風格的衣服，會有一點震驚。」問到會否因此而被嚇怕？她回應說：「無論好或不好的評論，都希望再嘗試多點不同風格，慢慢去找真係屬於或適合自己的感覺。我性格鍾意挑戰新嘗試，所以最後都會穿給大家看，當然有些真的做得未夠好，我會吸取教訓。」近期Gigi不時以超性感打扮示人，問到可有性感底線？她笑言，「總之是健康的性感！可能未必接受沒打底的衫。」不過她強調要視乎實際性況，演唱會的開場戰衣，她就主動提出不用打底。

炎明熹自言不容易墮入愛河。(林藹怡攝) 炎明熹不抗拒一見鍾情，但認為要花時間才能真正認識一個人。(林藹怡攝) 炎明熹澄清與Kakit只屬點頭之交。 炎明熹工作學業兩兼顧，感恩與同學合作做功課時，獲提點與幫助。(林藹怡攝) 炎明熹投入大學生活半年，第一學期的成績比預期好。(林藹怡攝)

自言不易墮愛河

人氣王炎明熹從參加《聲夢傳奇》到正式出道，一舉一動都備受關注，早前在社交平台因點讚Kakit的貼文惹緋聞，Gigi強調「100%冇可能」，皆因兩人只屬點頭之交，「我們倒數時認識，其實沒甚麼交流，可能我性格比較內向怕醜，第一次見面很少主動聊天，尤其是男生，只是點頭，後來我在社交網站見他關注我，我就回關，很隨意地點like，經過今次教訓都會檢討下。」她直言現時不覺得有追求者，問到擇偶條件時，她稍作沉思答道：「好的男生！」Kakit算是符合條件嗎？她笑言根本算不上認識對方，可能跟記者們更為相熟，「我覺得不會輕易墮入愛河，一定要用時間去觀察，才能認識一個人。」Gigi可相信一見鍾情？她卻答道，「其實都會，可能會對某個人有好感，但都需要去時間去證明。有時可能沒感覺，但經過一段時間合作，見他有些事情做得幾好，看來人品不錯，都會加點好感。」

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首期學成績比預期好

自去年考入大學後，炎明熹就開始學業工作兩兼顧的生活，她表示首個學期的成績比預期更好，與同學都相處融洽，對工作忙碌的Gigi而言，最擔心是跟同學合作做功課，她坦言，「我未必carry到，有時做單人功課更好，因為group project要大家一齊去完成，我怕自己做得不夠好，其實很多組員都盡力幫我，大家仍體諒我，加上我本身用的語言不是英文，都會有些障礙，有時會忽略了一些事情，同學都會提我。」

 

Grace  攝：林譪怡

化妝：StephenMakeup

髮型：im.ziggie

形象指導：Tanglai @135.fz

服裝：Ambush from D-mop HK

場地： FWD House 1881

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