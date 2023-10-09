炎明熹就演唱會延期致歉 承諾下次做得最好不想令大家失望

炎明熹(Gigi)首個個人演唱會尾場因為颱風小犬而延期，Gigi親自錄音向歌迷致歉並分享首場個唱的心情，她表示對專程來看她個唱的人失望感到不開心，並指首場有很多不足的地方承諾下次會做得更好。

Gigi錄音完整內容如下︰

「Hello大家好，我係Gigi炎明熹，好想同第二場嘅觀眾衷心講一聲非常之抱歉，因為颱風嘅關係，冇機會睇到我嘅演出，同埋我知道其實有好多朋友專登喺世界唔同嘅地方飛過嚟香港睇我表演，令到你哋失望其實我都好唔開心。因為我希望每一位朋友、每一位支持咗我咁耐嘅朋友，都可以睇到我第一次嘅表演。

喺尋晚(7日)5 part表演入面，我每一part都非常之印象深刻。首先係大家俾我嘅力量，其次就係好多謝樂隊嘅老師們同埋跳舞嘅老師們，俾到我一個咁好嘅諗法，然後亦都要好好多謝尋晚(7日)嘅嘉賓，『大Gigi』梁詠琪，因為我估唔到我前排唱咗Gigi嘅歌，例如《我鍾意》、同埋同Felix（林智樂）合作嘅《短髮》，之後我就有機會見到真人呀，非常之榮幸亦都好開心！」