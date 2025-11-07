炎明熹平安夜音樂會亞博舉行 公開海報票價最貴$1,080

炎明熹被無綫雪藏一年後終在月前滿約離巢，9月宣布自組公司獨立發展，繼演出本月中開鑼的音樂劇後，還將於12月24日平安夜舉行個人音樂會「風之旅」My Voyage Goes On Live，昨晚終公布演出詳情，落實會在亞洲博覽館Hall 8舉行。

票價分三種

炎明熹日前在社交平台分享一段音樂會宣傳片，昨晚她再次出po，上載音樂會海報，並寫下「終於等到公布詳情了」，續寫：「再次與歌迷分享一段珍貴旅程，重新演繹熟悉的旋律，流淌於音符之中，讓風帶著彼此結伴航行。一場期待已久， 屬於歌迷與Gigi炎明熹的約會，用最純粹的歌聲向大家傳達心意，於平安夜送上聖誕祝福。」炎明熹曾於2023年及2024年在九展舉行《炎明熹Gi-Force演唱會》，今次屬她離開TVB後首個音樂會，主辦單位昨晚亦公布演唱會相關資訊，票價分為$1,080、$880及最平$580三種。