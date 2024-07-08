炎明熹廣告現港鐵站新劇8月播 樂易玲忘本論邊到嚟？

樂易玲出席鄭俊弘與何雁詩發起的《ANGELS WITHIN US 天使綜合症慈善演唱會》，被問到炎明熹及港姐問題，她指炎明熹仍有很長的合約，並相信炎明熹不是一個忘本的人。她又指「忘本論」是對鍾柔美、詹天文說，著大家不要對號入座。她否認炎明熹被雪，指對方的工作如常，而且亦有為她的歌曲排榜。

樂易玲否認公司雪藏炎明熹，並稱炎明熹仍在求學階段，她放假又配合到便可。

究竟炎明熹是否被雪呢？炎明熹上月底出席完商場活動之後，近日在港鐵站可以見到炎明熹為一品牌賣手袋廣告，整個金鐘都可以見到炎明熹以不同造型展示手袋。此外，本月14日，無綫翡翠台將會播出《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》，並待奧運完結之後，播放炎明熹年頭拍攝的《戀上西沙》。

究竟樂易玲的「忘本論」是哪裡來？當日出席《音樂出沒 Let’s Play Together 演唱會》記者會，鍾柔美及詹天文現身宣布加場，而姚焯菲就當時身在外地，只能靠視像隔空現身。大會司儀森美邀請樂易玲分享一些錦囊給二人，樂易玲在會上對住鍾柔美、詹天文說︰「其實你哋真係好幸運！你睇下有幾多錫你嘅哥哥姐姐同導師為你哋打氣！」她續指由她們十三歲開始看住二人長大，笑謂自己也想找她們做新抱。

詹天文不忘樂易玲叮囑

接著她語重心長說︰「你哋愈來愈青春、可愛、甜美，希望你哋將來唔好忘記初心，就算將來大家一齊打歌，有競爭嘅時候，你哋都係一班好嘅兄弟姊妹，要相親相愛，要記住唔好忘本，呢個係我哋做人嘅……不過佢哋真係好乖，可以做到嘅！」

詹天文出席活動時，亦就「忘本論」解釋，指樂易玲當日是著她們不要忘記初心及「唔可以忘記一開始俾我哋感恩嘅人。」鍾柔美亦稱最重要是《聲夢》學員可以心連心。