炎明熹從長沙回港 自爆《聲生不息》綵排走音感尷尬想逃離現場

炎明熹（Gigi）在今年3月到內地參演節目《聲生不息》而人氣急升，離港接近4個月的她，日前終於從長沙回港，她於微博以千字文寫下連月來在節目中與不同歌手合作的感受。

節目錄影完畢，Gigi 表示非常不捨，她寫道:「今天，我要離開長沙了，雖然不是說在這生活很久，但就是很捨不得，捨不得所有在這裡發生過的人事物，每個角落......在參加聲生不息節目前我最想要拿到的東西是經驗，但是在這過程中，我發現除了它，我還擁有了友情。」Gigi 表示這101天的經歷還記憶猶新，還自爆第一、二天去綵排時走音，令她很想逃離現場，她寫道：「就是我第1天去彩排的時候，唱《蜚蜚》常常破音到第2天時仍是如此，當時很想逃離現場，非常尷尬；讓所有工作人員第1天認識或見到我就聽到了破音，真的是形象破裂！！！但是他們都沒有說我，反而還鼓勵我。」Gigi憶述當時很失落的坐車回去，整個過程就像是魂魄丟了。

文中她提到與千嬅合唱的《勇》，原來是由李玟一手撮合：「其實我是極想跟千嬅姐唱的，但不敢說，所以後來當Coco姐撮合我們一起唱的時候，真的很激動！」還有與劉惜君合唱《念親恩》、魔動閃霸合唱《我鍾意》、葉倩文及周筆暢合唱《談情說愛》、糖妹合唱《我的驕傲》等等，她逐一寫下感受。

最後，Gigi 亦不忘感謝曾志偉的鼓勵，她表示：「在我猶豫的時候，他說：如果妳是我的女兒，我就一定強烈建議你參加這個節目，這將是妳最好的鍛練，亦會是永生難忘的回憶，真的謝謝曾先生以及公司，給我這樣的的一個無價的機會。」剛回港的Gigi 休息幾日後，將在 7月17日現身觀塘出席活動，相信冇見幾個月，一眾「Gi炎粉」都相當掛念偶像。