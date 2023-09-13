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娛樂
2023-09-13 21:44:10

炎明熹整月餅為流浪動物籌款 臨近開騷唔敢食熱氣嘢

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炎明熹跟fans一起到餅房做月餅義賣。

炎明熹(Gigi)早前抽空跟fans一起到餅房做月餅義賣，收益在扣除開支後，全數撥捐「沙律貓狗之家」，為流浪動物機構籌款。

今次活動，由Gigi的歌迷會一手一腳籌劃，除了為慈善，同時慶祝Gigi出道兩周年。歌迷會於9月16日及17日一連二日舉行名為「Gigi炎明熹出道2週年慶祝活動慈善義賣嘉年華」，歌迷會會員只能帶同兩位朋友出席，當日除了會義賣Gigi有份做的月餅，還有多款限量精品，包括由Gigi親手繪畫的手繪布袋、演唱會簽名海報等，希望為流浪動物機構，籌得更多善款。

由搓餡、做皮、倒模、以至掃蛋醬入焗爐，炎明熹都有參與。

Gigi透露屆時會現身嘉年華幫手義賣，她說︰「其實最辛苦係歌迷會，花咗好多時間搞今次活動，當日會有攤位遊戲，又有打卡佈置，仲有個2米高嘅Gi囡公仔俾fans影相，到時我會落去幫手，因為中秋節正日（九月廿九日）我應該要閉關準備演唱會，嗰日可以同fans提早慶祝中秋節。」

提到第一次做月餅，Gigi坦言製作過程有點戰戰兢兢，尤其要準確地預備每一種材料的份量，每一個步驟都不容有失。Gigi說︰「因為第一次做，所以有啲手忙腳亂，加上每個步驟唔可以急、亦唔可以錯，需要好大嘅耐性同記性，好在現場有老師一步一步教我同fans應該點做，我哋會義賣一百盒，每盒有四個，售價$218，流心奶黃係主打，仲會混合芝麻味同柚子味，我有試食，特別鍾意柚子味，少有啲，好好味，fans仲好細心，設計咗幾款餅模，其中一個仲係歌迷會嘅logo。」

炎明熹特別鍾意柚子味，並呼籲大家多多支持。

由搓餡、做皮、倒模、以至掃蛋醬入焗爐，Gigi都有參與，歌迷會更特別訂製了圍裙給她，上面印有模仿Gigi樣貌設計的公仔「Gi囡」，當穿起圍裙時，Gigi也忍不住說：「我好似大廚！」另外，當日歌迷會安排了一部爆谷機，恭賀Gigi兩場演唱會爆賣，她說：「嗰日好多第一次，第一次做月餅，第一次整爆谷俾自己同fans一齊食，但我唔敢食太多，因為要好好保護把聲，不過整爆谷好好玩，睇住佢爆開，心情原來會好興奮。」

歌迷會挑選流浪動物機構作為捐款對象，其實或多或少與Gigi喜愛動物有關。她說︰「我好鍾意動物，但做主人好大責任，我又要兼顧學業，暫時未係適當時候，但我一定會支持領養，好開心今次歌迷會有呢個安排，可以一齊幫助流浪動物。」Gigi說。

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