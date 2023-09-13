炎明熹整月餅為流浪動物籌款 臨近開騷唔敢食熱氣嘢

今次活動，由Gigi的歌迷會一手一腳籌劃，除了為慈善，同時慶祝Gigi出道兩周年。歌迷會於9月16日及17日一連二日舉行名為「Gigi炎明熹出道2週年慶祝活動慈善義賣嘉年華」，歌迷會會員只能帶同兩位朋友出席，當日除了會義賣Gigi有份做的月餅，還有多款限量精品，包括由Gigi親手繪畫的手繪布袋、演唱會簽名海報等，希望為流浪動物機構，籌得更多善款。

Gigi透露屆時會現身嘉年華幫手義賣，她說︰「其實最辛苦係歌迷會，花咗好多時間搞今次活動，當日會有攤位遊戲，又有打卡佈置，仲有個2米高嘅Gi囡公仔俾fans影相，到時我會落去幫手，因為中秋節正日（九月廿九日）我應該要閉關準備演唱會，嗰日可以同fans提早慶祝中秋節。」

提到第一次做月餅，Gigi坦言製作過程有點戰戰兢兢，尤其要準確地預備每一種材料的份量，每一個步驟都不容有失。Gigi說︰「因為第一次做，所以有啲手忙腳亂，加上每個步驟唔可以急、亦唔可以錯，需要好大嘅耐性同記性，好在現場有老師一步一步教我同fans應該點做，我哋會義賣一百盒，每盒有四個，售價$218，流心奶黃係主打，仲會混合芝麻味同柚子味，我有試食，特別鍾意柚子味，少有啲，好好味，fans仲好細心，設計咗幾款餅模，其中一個仲係歌迷會嘅logo。」