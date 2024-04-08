炎明熹新歌MV拍親密戲零尷尬 因3個數字缺堤淚崩(有片)

炎明熹(Gigi)將於明天(9日)踏入19歲，今日(8日)特地於生日前夕推出全新作品《還有一艘救生艙》慶生。Gigi更加在新歌MV裡奉獻多個第一次，包括第一次拍MV淚崩，第一次拍MV與男主角拍親密戲，她表示，「上次拍《Only For Me》MV跳華爾滋，我覺得已經同男主角好近，估唔到今次更近，算係一個新嘗試，同埋大家投入咗喺戲入面，所以唔會覺得尷尬，或者有唔舒服嘅地方。」新歌今日中午在叱咤樂壇首播，MV於晚上9時上架。

幻想被背叛 新歌MV講述她與男友長期分隔異地，但對方卻背著她另結新歡，事件最終被Gigi發現，令她心如刀割。導演要Gigi拿著手提電話，幻想與男主角對話，此時Gigi的淚水缺堤式滑落、雙唇不自覺地抖震，呈現了被感情出賣的那份痛。「開拍MV前，導演已經同我講咗一次個故事，雖然我冇經歷過，唔可以話身同感受，但至少拍MV時俾到我一種纏綿、開心、幸福嘅感覺，當然我哋嘅男主角 Timothy好帶動到我入戲，我亦冇諗過會喊到出嚟，平時一係喊唔到，一係就谷住咗，feel到要喊，但又冇眼淚，所以今日係好幸運嘅一天。」原來當時手機顯示的時間，也觸動了Gigi的淚線神經。「其實手機都有好大嘅幫助，因為當我想打電話嘅時候，個時間咁啱係『520』（國語：我愛你），所以一望到就喊。」

搞笑「扮溜冰」 雖然《還有一艘救生艙》是一首悲慘情歌，但導演加入了大量二人甜蜜的拍拖畫面，包括在無人的街上拖手擁抱、在電話亭互餵蛋糕，還有到遊樂場玩滾軸溜冰，但最搞笑是原來Gigi與男主角Timothy從未玩過滾軸溜冰，兩人根本舉步難行，更遑論要在鏡頭前談情說愛，最後導演讓他們脫去溜冰鞋，穿上襪子在場內「扮溜冰」，兩人才鬆一口氣，在鏡頭前展現頭貼著頭的甜蜜畫面。 至於在拍攝時，不時見到Gigi忍不住笑，她解釋：「其實我笑點比較低，我忍唔住笑唔係因為尷尬，係自己搞到自己笑，例如剛才我見到男主角出軌嘅訊息，對方留言話：Do You Want Me？再加埋個心心emoji，我一見到就笑咗，覺得好肉麻，同埋我平時影相，啲人叫我俾心心，我係唔會做，因為俾心心我覺得有啲尷尬，所以剛才一見到就笑咗出嚟。」