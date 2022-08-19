炎明熹望用一年時間增值儲歌 目標18歲開紅館演唱會

炎明熹（Gigi）早前到內地參與綜藝節目《聲生不息》，回港後即馬不停蹄工作，近日更推出新歌《焰》。Gigi昨日（18日）接受Do 姐電台節目《口水多過浪花》訪問，被問到日前有消息指年僅17歲的她在短短4個月勁賺近200萬，而她更希望18歲能首次置業，宏願是買足10層樓。Gigi 承認確有此事，她表示買10樓是家人給她的目標，並謂：「屋企人覺得要有層樓揸喺度，呢個都轉化成我嘅目標。將人哋嘅目標，當成自己目標，就可以一齊追尋呢個目標。」至於為何是10層樓，Gigi即搞笑表示：「可能佢哋覺得10呢個數字整齊啲。」Do姐即驚訝回應：「你有冇同阿媽講，喺香港買一層都難，首期都好艱難呀！」Gigi 就透露可能會在海外不同地方置業。除了買樓，Gigi另一個目標便是開紅館演唱會，她坦言希望用一年時間增值自已及儲歌，望18歲可以成功開騷。

提到在內地逗留近四個月的日子習慣嗎？ Gigi 自言自己適應力強，並透露在內地進行隔離的21天裡，每天都非常充實，除做運動，睇書、每天更會花3小時練歌，Gigi 更表示節目組為她揀了第一首參賽歌曲《蜚蜚》非常巧合：「其實呢首歌本身之前係《星夢傳奇》都有諗住唱，但最終冇揀到，今次節目組竟然挑選到呢首歌，我就恍然大悟，係喎！我本身都諗住唱呢首歌，所以機緣巧合之下就唱咗呢首歌」。 被問到最擅長唱什麼類型的歌曲，她笑言自己都不知道：「因為我鍾意挑戰唔同嘅嘢，但係我應該係唱抒情嘅比較多，重金屬個種就比較少，自己都想挑戰下，但驚自己用錯左聲，聲線會潰爛」。

現年17歲的Gigi表示從內地回港後成熟不少，並坦言現在的她說話前會先考慮別人感受，「會諗呢件事講出嚟會唔會傷害到人呢？」。被問到今次回港會否不捨得在內地定居的父母，Gigi 謂：「以前嘅自己會好唔捨得，但而家可能成熟咗，就明白到大家都有各自嘅嘢做，各自嘅生活，所以係會理解多啲，加上科技非常發達，手機都可以通訊，當然冇見到咁開心，」她更透露在長沙的日子，父母也有前來探望，媽媽更擔當後台工作，替她攞衫換衫，並體諒到她忙碌的工作，並向Gigi 表示：「阿囡我哋終於明白點解你回覆唔到我哋訊息。」即將升上中六的Gigi，明年將要考DSE，她表示希望將來可以繼續進修時裝設計或音樂，但亦會繼續演藝事業，兩者兼顧。