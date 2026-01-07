炎明熹榮升大中華歌手亮相TVB抱開放態度 回應舊歌版權問題

Gigi炎明熹今日現身黃埔出席新歌《風旅》發布會，宣布正式加盟Sony Music大中華區，並首度公開演唱新歌《風旅》，她自言心情非常緊張，「前一晚食咗幾粒止痛藥。」炎明熹自組公司「然后工作室」，還加盟Sony Music合作發展大中華市場，炎明熹被問到新歌在個人平台上架，是否為保留新歌版權，身兼歌手與老闆兩職的她笑言新歌版權屬大家，但認為自由度較大，她直言：「多啲溝通討論，可避免唔想出現嘅事情出現。」Gigi舊作的版權都歸舊公司TVB，問到是否經一事長一智，她答：「好多嘢都係經驗，即使唔好事情都係好嘅經驗。」問到新東家會否購買舊作版權時，她形容之前是打好基礎，讓她打開新篇章。至於不能再唱舊作，會否感可惜？Gigi就表示：「人生任何事情，很難用好或不好去定義，總會有好開心或惋惜嘅事，就如我以前做功課做到喊，當時覺得完成唔到功課係人生最慘嘅事，但現在20歲回頭望，高分低分都係交咗功課，當時以為好大件事，回頭望只係小事。」