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娛樂
2024-01-17 12:57:03

炎明熹樂壇取佳績開心付出有回報 與500粉絲BBQ答謝支持

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炎明熹與500粉絲BBQ，並逐一道上親自設計的簽名心意咭。

炎明熹與500粉絲BBQ，並逐一道上親自設計的簽名心意咭。

炎明熹Gigi在剛過去的兩大樂壇頒獎禮上，交出了亮麗成續。在「新城勁爆頒獎典禮」獲得「勁爆女歌手」獎項，去年播放率高企的作品《Little Magic》，得到「勁爆歌曲」之餘，Gigi更首度打入「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的叱咤十大歌曲，與此同時，Gigi在《萬千星輝頒獎典禮2023》，憑劇集《新聞女王》主題曲《Crystal Clear》，奪得「最佳電視歌曲」，還有「最具潛質新人」獎項，去年付出的努力，總算沒有白費，可說是滿載而歸。

炎明熹與500粉絲BBQ和玩遊戲。 炎明熹與500粉絲BBQ和玩遊戲。 炎明熹與500粉絲BBQ和玩遊戲。 炎明熹與500粉絲BBQ和玩遊戲。

毋懼嚴寒 與粉絲玩遊戲

Gigi表示，「好榮幸，好開心，好感恩，呢啲獎項會陪伴住我，亦都會成為一種支柱支撐住我，當見到呢啲獎項嘅時候，之前所有嘅唔開心都會一掃而空，令我覺得一切嘅付出都得到咗回報，俾我無限嘅動力，繼續勇往向前加油努力！亦都好多謝屋企人、朋友、老師、前輩同粉絲們對我嘅支持同陪伴，多謝你哋一直以來都咁愛錫我。今年希望可以有更加多唔同嘅『炎明熹』俾大家睇到，亦都希望大家喺新一年開開心心，身體健康，事事順利！」

努力被肯定，除了公司和音樂團隊的幫助，粉絲背後的支持，是Gigi的最大動力，早前趁大學假期，Gigi抽空參與「炎明熹粉絲後援會」所舉辦的聚會，與一眾Gi炎粉(粉絲䁥稱)共度快樂時光。活動在屯門一個BBQ場舉行，當日Gigi與粉絲大玩遊戲，與所有人打成一片，即使當日天氣寒冷，但粉絲們見到偶像的興奮心情，早已忘卻嚴寒氣溫。

炎明熹與500粉絲BBQ和玩遊戲。 炎明熹與500粉絲BBQ和玩遊戲。 炎明熹與粉絲玩線上遊戲。

逐一送親自設計心意咭

為令大家有個難忘的聚會，Gigi主動提議跟現場五百位Gi炎粉逐一合照，還親手送上由她親自設計並印有簽名的賀咭，當日更有抽獎環節，全晚的高潮就是由Gigi親自抽出及頒發大奬，粉絲們反應非常熱烈，渴望能從偶像手中得到大奬。難得與粉絲見面，Gigi感到十分興奮：「我知道佢哋一直十分支持同愛護我，將我當成家人，好似一個大家庭一樣。由於我唔叻用言語表達，所以一直好期待能夠同大家見面，親口道謝，希望大家會開心。當知道後援會要舉行粉絲聚會，我好想見到大家，回饋佢哋對我嘅支持！」

由於部分Gi炎粉未能參與今次聚會，貼心的她特意在活動前，於社交媒體開直播，跟粉絲見面，Gigi更首次在線上直播玩賽車遊戲，雖然經常「炒車」，但為了氹粉絲開心，被他們取笑也在所不計。

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