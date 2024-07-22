炎明熹樂易玲影合照借機打破雪藏傳聞 Gigi有意做「G.E.M. 2.0」

炎明熹(Gigi)與無綫就續約一事拉鋸，Gigi過去兩個活動均不見無綫派人採訪，惟樂易玲被問到Gigi是否因為合約問題而被雪藏時，她否認並稱對方的合約仍有一段時間。近日再有報道指，Gigi在續約問題上，提出希望可以準時出糧外，更要提高工作的自言權，此舉令無綫卻步。

雖然炎明熹跟無綫的合約問題未明朗，但樂易玲就上載與Gigi的合照，更在hashtag打上「#大師姐gigi台下合唱係愛呀」借機會反駁報道中的零交流。過去有不少藝人就因為合約問題，被無綫「冷處理」，但樂易玲就會跟公司特別看重的藝人打溫情牌，希望可以說服對方不要離開或改簽邵氏。