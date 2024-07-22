炎明熹樂易玲影合照借機打破雪藏傳聞 Gigi有意做「G.E.M. 2.0」

炎明熹(Gigi)與無綫就續約一事拉鋸，Gigi過去兩個活動均不見無綫派人採訪，惟樂易玲被問到Gigi是否因為合約問題而被雪藏時，她否認並稱對方的合約仍有一段時間。近日再有報道指，Gigi在續約問題上，提出希望可以準時出糧外，更要提高工作的自言權，此舉令無綫卻步。
雖然炎明熹跟無綫的合約問題未明朗，但樂易玲就上載與Gigi的合照，更在hashtag打上「#大師姐gigi台下合唱係愛呀」借機會反駁報道中的零交流。過去有不少藝人就因為合約問題，被無綫「冷處理」，但樂易玲就會跟公司特別看重的藝人打溫情牌，希望可以說服對方不要離開或改簽邵氏。
Gigi在大陸有人脈
自炎明熹成名之後，香港有多間唱片公司一直有意將Gigi收歸旗下，就連大陸亦有多間娛樂公司用天價邀過檔，惟Gigi就另有打算，希望以獨立歌手出道，令她在音樂及工作上更多彈性。由於Gigi在大陸工作期間，已建立不少人脈，因此她更有信心自己走獨立路線的話，未來的發展可以更闊。
傳獲電台前高層睇中
有指Gigi在參加《聲生不息》期間，無綫委託了一位中間人照顧Gigi，對方是前電台女高層，現在大陸發展，更是孫楠創立的娛樂營銷公司合夥人。Gigi非常信任對方，更曾就續約一事向這名中間人請教意見。對方過去半年更為Gigi接下不少大陸工作，令Gigi的收入大增，由於雙方合作愉快，對方有意將Gigi收歸旗下，除了用銀彈政策外，更承諾把她打造成「G.E.M.2.0」，令Gigi非常心動。