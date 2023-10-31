Gigi炎明熹欣賞保錡@ERROR幽默一面 預告準時現身《叱咤》昂坪記招

《聲夢傳奇》冠軍炎明熹(Gigi)和任暟晴(Jasmine)，與組合XiX昨晚(30日)出席音樂學校舉行的活動。該校的學員率先獻唱打頭陣，當中有曾參與《聲夢Junior》的Vincent、Nicole、Jasmine、Priscilla及Jeffrey；曾入圍《就是青春》的Haru及Bethia，《就是青春》冠軍人馬Wincy，以及曾參與《全民造星》的Philip等，眾人分成三大組別、逾35個單位於台上落力演出。

炎明熹感激歌唱老師 教導

在該校學唱歌的炎明熹壓軸現身為眾師弟妹打氣，為表揚她對音樂夢的堅持，並成功躋身樂壇成為炙手可熱新星，大會更向她頒發「星格十年 最佳學員獎」以示鼓勵。她在台上分享得獎感言時，先恭喜各位參與演出的學員：「希望你哋都享受喺舞台上演出！我好開心喺星格學唱歌，喺對的時候對的人做對的事情，呢個對的人就係Cleo老師。我好依賴Cleo老師，因為上佢嘅課堂好有安全感，佢教導我唱歌，更重要係佢分享好多人生經歷，雖然我經歷唔算好多，但係Cleo都陪住我。大家見我平日唱嘅歌同表演，都係老師教導嘅歌、傳授嘅經歷同經驗。」

身旁的Cleo再次被感動得眼濕濕，她大讚炎明熹無論面對任何正反面的意見，永遠抱著最謙虛的心：「佢真係希望每次都可以進步啲啲、進步啲啲，今日見到佢終於有啲啲成績，我好開心。」剛才笑言自己有少少堅強、沒有流淚的炎明熹，被老師的說話打動，終於忍不住流下感動的眼淚。