炎明熹派開工利是感覺奇妙 與「奶龍」大跳Slick Back Dance

炎明熹(Gigi)昨日(20日)現身九龍塘出席中國銀行品牌活動，親身跟大家拜年，大批「Gi炎粉」(Gigi)粉絲迫爆商場，場面虛冚。Gigi甫出場已令全場「Gi炎粉」瘋狂尖叫，令活動現場生氣勃勃、喜氣洋洋！她說：「祝大家新年快樂，學生們學業進步，成年人財源滾滾，長者們龍馬精神，齊齊行運一條龍！新年當然有跟家人拜年，除了逗了不少利是外，我也有封開工利是給工作人員，派利是的感覺很奇妙，可以將我的祝福及好運分給大家！」

並施展「Little Magic」，與萌爆的人氣動畫角色「奶龍」大跳Slick Back Dance，現場觀眾隨即聞歌起舞，跟著節奏雙腳交替向前跳動，營造凌空滑動效果，全場High爆。向來走型格路線的Gigi，一直是「奶龍」的超級Fans，跟「偶像」合照時，秒變回18歲小女生，擺出多個可愛表情，跟「奶龍」鬥萌鬥Cute，Gigi於活動尾聲更親自派「奶龍」精品給過百位幸運Fans，並逐一跟Fans打招呼及問好，每位幸運「Gi炎粉」笑到四萬咁口，十分興奮。

Gigi分享四式理財心得

人氣爆燈的Gigi密密接job，吸金力驚人，她大方分享理財之道，分享作為「理財TrendyToo」客戶的體驗及感受，更即席推介開戶四式，希望大家於龍年繼續豬籠入水、財星高照！她說：「大家只要下載中銀香港手機銀行APP及完成線上開戶，理財、投資、消費也能透過手機處理，最適合生活節奏急促的香港人。開戶第一式是綁定FPS收款，食飯夾錢甚至收利是錢也能即時過數，超級方便！第二式是登記出糧戶口，每次出糧均會

即時收到通知，方便分配及管理支出。第三式是買賣股票，只要開設一個證券戶口，便能一次過買賣港股、A股及美股；最後一式就是兌換外幣，透過手機程式輕鬆兌換外幣，是我每次到外地工作及旅行的最佳幫手！」

錯過了Gigi 派禮物的巿民無需擔心，「理財TrendyToo x 奶龍賺息Gi旅」展期由即日起至29日，歡迎大家親自到又一城跟「奶龍」打卡，可愛爆燈的「奶龍」更會不定時驚喜現身。