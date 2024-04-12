炎明熹演唱會｜以彩色露腰裝裝扮打筋斗 補場唔再唱姜濤

炎明熹(Gigi)去年10月的兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，尾場因颳風取消，今晚(12日)起一連3晚於九展Star Hall進行加場和補場。
場外有不少「Gi炎粉」與氣球應援和Banner拍照，門外擺放不少圈中前輩友好送上的花籃，包括曾志偉、劉德華、楊千嬅、李克勤夫婦、泳兒等，可見她深得前輩們歡心。開騷前，Gigi特別在社交網拍片，呼籲粉絲提早到場打卡。
歌單跟去年相比有更改
演唱會於8時32分開始，炎明熹以《真話的清高》打陣頭，繼而唱出《焰》、王菲的《守望麥田》等，演唱會頭10首歌的編排跟去年大致相同，惟Serrini的《網絡安全隱患》改為Zpecial的《深宵練習告別》。
此外，去年Gigi曾在演唱會唱出姜濤的作品《Dear My Friend,》及柳應廷的《Jonathan's Soliloquy》，今次歌單就改為陶喆的《李白》及王若琳的《一生守候》。 今年的個唱也加入了《聲夢傳奇》的隊友林智樂一齊演出。
歌衫變色彩繽紛
炎明熹的歌衫亦有更改，去年第二部份她換上一套紅色歌衫出場，但非常密實，今次雖然同是紅色，但就露肩迷他裙。而跳唱Medley部分則由去年的黑色系列變為鮮艷的橙色，換上鮮色bra top大騷纖腰及打筋斗！
2024年炎明熹演唱會完整歌單
1. 真話的清高
2. 焰
3. 守望麥田 （原唱：王菲）
4. 深宵練習告別 (原唱：Zpecial)
5. 複雜
6. 心淡（原唱：容祖兒）
7. 世事何曾是絕對（原唱：盧冠廷）8. 蜚蜚 (原唱︰陳僖儀)
9. 記得 (原唱︰林家謙)
10. Dance Medley
a)別找我麻煩 (原唱︰蔡健雅)
b) Freakin’ Nightmare (原唱：馮允謙)
c) 刀馬旦 (原唱：李玟)
d) Little Magic
11. 李白（原唱：李榮浩）
12. 流沙（原唱：陶喆）
13. 一生守候（原唱：王若琳）
14. 忘記趁早 (林智樂solo)