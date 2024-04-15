炎明熹演唱會｜任賢齊大讚係未來天后 尾場三度落淚

一連三場《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》，昨晚（4月14日）在九龍灣國際展貿中心舉行尾場，亦是去年十月因颱風關係，而取消的補場場次。是晚獲陳煒與丈夫陳國強、姜皓文、陳山聰與囝囝陳霆軒、李幸倪到場支持。

林智樂讚抗壓力強 在過去三場演唱會擔任Gigi音樂團隊成員的林智樂（Felix），來到尾場按捺不住，要在台上公開力讚Gigi，除了唱功了得，抗壓能力亦很強悍。Felix說：「雖然有好多人讚佢，有時都有啲好尖銳嘅留言，但佢都冇嘢，更重要係由我啱啱識佢到而家，佢個初心都冇變，對每個人都好好。有時記者朋友問我會唔會羨慕Gigi嘅事業，我覺得唔係羨唔羨慕，而係佢真係好值得擁有！」身旁的Gigi即感動表示，很少聽對方如此認真說話，並感謝對方為自己唱足三晚。

任賢齊：唔好叫我Uncle呀 接着，Gigi獻唱《星語心願》，唱到最後那句「讓你知道我愛你」，台下即熱情回應「我都好愛你呀」。她表示小時候看電影《星願》，已經很喜歡電影的男主角，Gigi隨後唱出《對面的女孩看過來》，任賢齊（小齊）此時突然現身合唱，讓樂迷大為驚喜，更全場大合唱為演唱會掀起高潮。 唱畢，Gigi說：「俾啲掌聲任前輩。」小齊謙虛感謝Gigi俾機會自己做嘉賓：「 因為我成間公司所有同事都好鍾意Gigi。噚日我喺新加坡做完演唱會返嚟，我啲夥計全部唔見晒，個個都嚟睇你，仲要一張飛都冇留俾我！同事們，聽住，聽日返工唔使咁早，好好享受今晚Gigi嘅演唱會。」他又笑謂Gigi與自己的女兒同一年出世，小齊搞笑說：「人多嘅時候叫我小齊哥，唔好叫Uncle呀。」

之後，Gigi送上繡有小齊名字的水樽：「我知你5月份開巡迴演唱會，所以我揀咗呢個，識自己煲水嘅水樽，呢個可以直接煲水，非常方便，我都繡咗你個名喺度。」小齊自嘲年輕的時候仍會飲凍飲：「漸漸就用咗暖水壺啦，好多謝你。我真係成間公司都講，佢係未來嘅天后，希望大家都俾多啲機會Gigi。」最後小齊再為樂迷送上《我是一隻魚》，全場跟著和唱。