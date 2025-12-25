炎明熹演唱會｜台上數度落淚 翻唱多位歌手作品僅得一首舊作

炎明熹Gigi《風之旅》香港演唱會於今日（24日）在亞洲國際博覽館舉行。劉德華、楊千嬅、蘇永康、Gin Lee 等送上花籃祝賀。歐陽震華、袁文傑夫婦、前無綫高層何麗全到場支持。至於昔日的《聲夢》戰友，就未見他們送上花籃。

Gigi 以寶藍色衣服出場，一口氣唱出《風的形狀》、《風靈物語》、《百年孤寂》、《心魔》等，全都是翻唱他人作品。舞台設計上未見有太多花巧設計，只是一個大球體吊在半空，並有一塊大的帳幔蓋著，並會隨音樂高低升降。 去到第二部份，Gigi在台上脫掉藍色歌衫後，以白色流蘇連衣裙在一眾樂手伴奏下唱出《夜闌人靜》、《我真的受傷了》等歌曲。唱畢後，Gigi說：「祝大家平安夜平安，希望大家開開心心享受表演。」其後她又問大家有沒有留意開首兩件衣服，更問大家有沒有看到她在台上換衫。

Gigi是日歌單九成都是翻唱別人作品，只唱了一首自己作品《還有一艘救生艙》。當《還有一艘救生艙》音樂響起時，全場哄動，更一齊大和唱。 Gigi亦在台上自爆帶了一位朋友「平安」上台，之後便指住下巴的暗瘡。她表示自己愛為身邊不同東西取名。當她見到早前合作過舞台劇的葉巧琳等朋友到場時，Gigi指自己被他們帶壞。葉巧琳等人在台下不停大叫「Gigi唔著褲」，Gigi就指她每次說「唔在乎」，舞台劇的朋友便笑她說的是「唔著褲」。她又指今次音樂會其實是fans聚會，自己原構思想跟fans握手、玩遊戲，但自己整下整下變了以歌會友。

來到Encore部份，Gigi換上以牛仔造型示人，唱出《記得》時，更一度落淚，未能唱下去，及至唱《阿拉斯加海灣》時，仍不停用紙巾擦鼻。最後以《竹馬青梅》作結，並跟全場大合照。