熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-12-25 10:53:00

炎明熹演唱會｜台上數度落淚 翻唱多位歌手作品僅得一首舊作

分享：
炎明熹以靚聲翻唱多位歌手作品。（林俊源攝）

炎明熹以靚聲翻唱多位歌手作品。（林俊源攝）

炎明熹Gigi《風之旅》香港演唱會於今日（24日）在亞洲國際博覽館舉行。劉德華、楊千嬅、蘇永康、Gin Lee 等送上花籃祝賀。歐陽震華、袁文傑夫婦、前無綫高層何麗全到場支持。至於昔日的《聲夢》戰友，就未見他們送上花籃。

炎明熹開騷，多位歌手送上花籃。 炎明熹開騷，多位歌手送上花籃。

Gigi 以寶藍色衣服出場，一口氣唱出《風的形狀》、《風靈物語》、《百年孤寂》、《心魔》等，全都是翻唱他人作品。舞台設計上未見有太多花巧設計，只是一個大球體吊在半空，並有一塊大的帳幔蓋著，並會隨音樂高低升降。

去到第二部份，Gigi在台上脫掉藍色歌衫後，以白色流蘇連衣裙在一眾樂手伴奏下唱出《夜闌人靜》、《我真的受傷了》等歌曲。唱畢後，Gigi說：「祝大家平安夜平安，希望大家開開心心享受表演。」其後她又問大家有沒有留意開首兩件衣服，更問大家有沒有看到她在台上換衫。

 

adblk5
炎明熹《風之旅My Voyage Goes On Live》音樂會（林俊源攝） 炎明熹《風之旅My Voyage Goes On Live》音樂會（林俊源攝 炎明熹《風之旅My Voyage Goes On Live》音樂會（林俊源攝 炎明熹《風之旅My Voyage Goes On Live》音樂會（林俊源攝 炎明熹《風之旅My Voyage Goes On Live》音樂會（林俊源攝 炎明熹《風之旅My Voyage Goes On Live》音樂會（林俊源攝

Gigi是日歌單九成都是翻唱別人作品，只唱了一首自己作品《還有一艘救生艙》。當《還有一艘救生艙》音樂響起時，全場哄動，更一齊大和唱。

Gigi亦在台上自爆帶了一位朋友「平安」上台，之後便指住下巴的暗瘡。她表示自己愛為身邊不同東西取名。當她見到早前合作過舞台劇的葉巧琳等朋友到場時，Gigi指自己被他們帶壞。葉巧琳等人在台下不停大叫「Gigi唔著褲」，Gigi就指她每次說「唔在乎」，舞台劇的朋友便笑她說的是「唔著褲」。她又指今次音樂會其實是fans聚會，自己原構思想跟fans握手、玩遊戲，但自己整下整下變了以歌會友。

炎明熹演唱會《風之旅My Voyage Goes On Live》。（林俊源攝） 炎明熹演唱會《風之旅My Voyage Goes On Live》。（林俊源攝） 炎明熹演唱會《風之旅My Voyage Goes On Live》。（林俊源攝） 炎明熹演唱會《風之旅My Voyage Goes On Live》。（林俊源攝） 炎明熹演唱會《風之旅My Voyage Goes On Live》。（林俊源攝）

來到Encore部份，Gigi換上以牛仔造型示人，唱出《記得》時，更一度落淚，未能唱下去，及至唱《阿拉斯加海灣》時，仍不停用紙巾擦鼻。最後以《竹馬青梅》作結，並跟全場大合照。

炎明熹在演唱會數度落淚。（林俊源攝） 炎明熹在演唱會數度落淚。（林俊源攝） 炎明熹在演唱會數度落淚。（林俊源攝） 炎明熹在演唱會數度落淚。（林俊源攝） 炎明熹在演唱會數度落淚。（林俊源攝）

ADVERTISEMENT

請你睇尋秦記👇原班人馬重現大銀幕🤩

ad