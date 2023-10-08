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娛樂
2023-10-08 05:22:52

炎明熹演唱會｜唱姜濤《Dear My Friend,》淚灑舞台 Gigi︰送俾曾經嘅自己

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炎明熹選唱了姜濤及柳應廷的歌曲。

炎明熹(Gigi)一連兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，昨晚(7)於九展開鑼。開騷前爆CUT飛潮，現場所見是座無虛席，連埋上層側面位置也有觀眾。Gigi今次個唱除了唱出自己的歌曲，還發布了新歌《Only For Me》，另外還翻唱多位歌手的歌曲，當中包括MIRROR柳應廷的Jonathan’s Soliloquy及姜濤的《Dear My Friend,》。

 

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炎明熹在演唱會上發布新歌《Only For Me》。

淚灑舞台

Gigi表示今次個唱上有很多歌，都是她常聽的歌單之內。當她唱出《Dear My Friend,》中尾段一句「煩擾中抱著希望 抵消每滴失望」便忍不住淚灑舞台。她立即轉身背向舞台，努力整理情緒，而歌曲的尾段亦只能靠和音為她完成。Gigi其後轉身表示一直叫自己忍住，「但係啲眼淚總係唔聽人講嘢」。

她說︰「呢首歌係點樣唱都會喊，雖然呢首歌係姜濤先生送俾離世嘅朋友，但係……我暫時想送俾好錫我嘅朋友，一直陪我成長，或者我嘅粉絲們，佢哋都係我好大嘅動力，加上我話過係唱俾曾經嘅自己，我就忍唔住喊！人成長之後，可能以前嘅自己會唔見咗，我好希望佢會返番嚟。嗯……但係我覺得佢係會返嚟，我會慢慢去等佢，同埋希望喺行呢條路時候，再遇見返佢。」

 

兩個版本各有捧場客

Gigi今次翻唱姜濤的歌曲，引來大家熱烈討論，各自的粉絲均指自己偶像的版本最好，亦有人認為唱得最好的還是「AI尹光」，非常期待下月開騷的尹光真人演繹。

不少網民好奇Gigi為何會唱出無綫敵對的歌手歌曲，而且近期無綫的音樂節目亦先後有歌手唱出呂爵安、陳卓賢及COLLAR的作品。有網民指因MakerVille委託了Sony MusicMIRROR及COLLAR拓展香港以外市場，變相歌曲版權不是專屬MakerVille擁有。其實ViuTV早期亦曾照把莫文蔚及王君馨的歌曲列入「Chill Club推介榜」冠、亞軍歌曲，前者更是負責唱無綫劇集《飛虎之雷霆極戰》的主題曲《呼吸有害》。

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