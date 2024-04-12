炎明熹演唱會｜大騷纖腰打筋斗 補場不再唱姜濤作品(有片)

炎明熹(Gigi)去年10月的兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，尾場因颳風取消，今晚(12日)起一連3晚於九展Star Hall進行加場和補場。 場外有不少「Gi炎粉」在氣球應援和Banner前拍照，門外則擺放了不少圈中前輩友好送上的花籃，包括曾志偉、劉德華、楊千嬅、李克勤夫婦、泳兒等，可見她深得前輩們歡心。開騷前，Gigi特別在社交網拍片，呼籲粉絲提早到場打卡。

歌單有別去年 演唱會於8時32分開始，炎明熹以《真話的清高》打頭陣，繼而唱出《焰》、王菲的《守望麥田》等，演唱會頭10首歌的編排跟去年大致相同，惟Serrini的《網絡安全隱患》改為Zpecial的《深宵練習告別》。此外，去年Gigi曾在演唱會唱出姜濤的作品《Dear My Friend,》及柳應廷的《Jonathan's Soliloquy》，今次歌單就改為陶喆的《李白》及王若琳的《一生守候》。 今年的個唱也加入了《聲夢傳奇》的隊友林智樂一齊演出。

歌衫色彩繽紛 炎明熹的歌衫亦有更改。去年第二部分，她換上一套紅色歌衫出場，設計非常密實，今年雖然同樣是紅色，但就改為露肩迷你裙。而跳唱Medley部分時，則由去年的黑色系列變為鮮艷的橙色，換上鮮色bra top大騷纖腰及打筋斗！

炎明熹直認緊張 炎明熹在演唱會中直認非常緊張，著大家給予掌聲鼓勵，她表示很擔心大家對她的期望很高，但表現令大家失望。她形容今次演唱會是1.5版本，保留上次好的部分，上次從一千多首歌挑選歌單，今次則從200首選出自己喜歡的歌曲。當唱出王若琳《一生守候》時，她表示能踏上舞台全靠老師、前輩和粉絲支持，特別想把將這首歌送給幫助她的人。 炎明熹跳舞表演逐格睇︰

林智樂連續3晚登場 林智樂(Felix)登場時，Gigi笑言他是「功能牌」，主要是讓她有時間換衫，並預告他會連續3晚出現，接著Felix獨唱《忘記趁早》，Gigi換衫後再上台與Felix合唱《花與琴的流星》。身穿黃色歌衫的Gigi表示，很多觀眾喜歡這件衫，形容是「開心衫」，並邀請大家合唱《好想約你》。

炎明熹淚灑舞台 其後，Gigi唱牛奶咖啡的《明天你好》時忍不住落淚，多次要擰轉背唱不下去。唱畢後，她表示這首歌自小學開始陪伴她，是一首好鼓勵她的作品，希望送給一直陪伴和已離開她的人，包括分道揚鑣的同學和離世的爺爺，期間再度哽咽落淚，要工作人員遞上紙巾。

馮允謙擔任嘉賓 Gigi其後請出首場的嘉賓馮允謙，二人合唱《報復式浪漫》後，馮允謙問她喜不喜歡派心，Gigi就表示不太懂派心心並向對方請教，但Gigi的表情及手勢配搭起來就變得非常搞笑。隨後，Gigi送上繡有Jay Fung名字的結他帶給他，並特地以英文寫心意卡，「So glad to have you as my guest for the first day of my concert。」而Jay Fung就反過去要Gigi在禮物想簽名。

Encore唱兩首歌 Gigi在演唱會上唱出《透光者》，之後再唱出《如海》便返回後台。其後觀眾大叫encore，Gigi再上台唱出莫文蔚的《Just the way you are》，和她自己的作品《Only for me》，便為演唱會劃上圓滿句號。