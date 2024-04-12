炎明熹演唱會｜大騷纖腰打筋斗 補場不再唱姜濤作品(有訪問片)

炎明熹(Gigi)去年10月的兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，尾場因颳風取消，今晚(12日)起一連3晚於九展Star Hall進行加場和補場。
場外有不少「Gi炎粉」在氣球應援和Banner前拍照，門外則擺放了不少圈中前輩友好送上的花籃，包括曾志偉、劉德華、楊千嬅、李克勤夫婦、泳兒等，可見她深得前輩們歡心。開騷前，Gigi特別在社交網拍片，呼籲粉絲提早到場打卡。
歌單有別去年
演唱會於8時32分開始，炎明熹以《真話的清高》打頭陣，繼而唱出《焰》、王菲的《守望麥田》等，演唱會頭10首歌的編排跟去年大致相同，惟Serrini的《網絡安全隱患》改為Zpecial的《深宵練習告別》。此外，去年Gigi曾在演唱會唱出姜濤的作品《Dear My Friend,》及柳應廷的《Jonathan's Soliloquy》，今次歌單就改為陶喆的《李白》及王若琳的《一生守候》。 今年的個唱也加入了《聲夢傳奇》的隊友林智樂一齊演出。
歌衫色彩繽紛
炎明熹的歌衫亦有更改。去年第二部分，她換上一套紅色歌衫出場，設計非常密實，今年雖然同樣是紅色，但就改為露肩迷你裙。而跳唱Medley部分時，則由去年的黑色系列變為鮮艷的橙色，換上鮮色bra top大騷纖腰及打筋斗！
炎明熹直認緊張
炎明熹在演唱會中直認非常緊張，著大家給予掌聲鼓勵，她表示很擔心大家對她的期望很高，但表現令大家失望。她形容今次演唱會是1.5版本，保留上次好的部分，上次從一千多首歌挑選歌單，今次則從200首選出自己喜歡的歌曲。當唱出王若琳《一生守候》時，她表示能踏上舞台全靠老師、前輩和粉絲支持，特別想把將這首歌送給幫助她的人。
炎明熹跳舞表演逐格睇︰
林智樂連續3晚登場
林智樂(Felix)登場時，Gigi笑言他是「功能牌」，主要是讓她有時間換衫，並預告他會連續3晚出現，接著Felix獨唱《忘記趁早》，Gigi換衫後再上台與Felix合唱《花與琴的流星》。身穿黃色歌衫的Gigi表示，很多觀眾喜歡這件衫，形容是「開心衫」，並邀請大家合唱《好想約你》。
炎明熹淚灑舞台
其後，Gigi唱牛奶咖啡的《明天你好》時忍不住落淚，多次要擰轉背唱不下去。唱畢後，她表示這首歌自小學開始陪伴她，是一首好鼓勵她的作品，希望送給一直陪伴和已離開她的人，包括分道揚鑣的同學和離世的爺爺，期間再度哽咽落淚，要工作人員遞上紙巾。
馮允謙擔任嘉賓
Gigi其後請出首場的嘉賓馮允謙，二人合唱《報復式浪漫》後，馮允謙問她喜不喜歡派心，Gigi就表示不太懂派心心並向對方請教，但Gigi的表情及手勢配搭起來就變得非常搞笑。隨後，Gigi送上繡有Jay Fung名字的結他帶給他，並特地以英文寫心意卡，「So glad to have you as my guest for the first day of my concert。」而Jay Fung就反過去要Gigi在禮物想簽名。
Encore唱兩首歌
Gigi在演唱會上唱出《透光者》，之後再唱出《如海》便返回後台。其後觀眾大叫encore，Gigi再上台唱出莫文蔚的《Just the way you are》，和她自己的作品《Only for me》，便為演唱會劃上圓滿句號。
2024年炎明熹演唱會完整歌單
1. 真話的清高
2. 焰
3. 守望麥田 （原唱：王菲）
4. 深宵練習告別 (原唱：Zpecial)
5. 複雜
6. 心淡（原唱：容祖兒）
7. 世事何曾是絕對（原唱：盧冠廷）8. 蜚蜚 (原唱︰陳僖儀)
9. 記得 (原唱︰林家謙)
10. Dance Medley
a)別找我麻煩 (原唱︰蔡健雅)
b) Freakin’ Nightmare (原唱：馮允謙)
c) 刀馬旦 (原唱：李玟)
d) Little Magic
11. 李白（原唱：李榮浩）
12. 流沙（原唱：陶喆）
13. 一生守候（原唱：王若琳）
14. 忘記趁早 (林智樂solo)
15.花與琴的流星（原唱:張學友 ＆陳潔儀）
16.好想約你
17.愛 ( Love you 3000）（原唱:王嘉爾）
18.Crystal Clear
19.明天你好（原唱：牛奶咖啡）
20.《報復式浪漫》(與馮允謙合唱)
21.大開眼界
22.離不開 （原唱:謝安琪）
23.今生今世（原唱:張國榮）
24.透光者
25.如海(灯火改詞版)