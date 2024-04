炎明熹演唱會｜大騷纖腰打筋斗 補場不再唱姜濤作品(有訪問片)

馮允謙擔任嘉賓

Gigi其後請出首場的嘉賓馮允謙,二人合唱《報復式浪漫》後,馮允謙問她喜不喜歡派心,Gigi就表示不太懂派心心並向對方請教,但Gigi的表情及手勢配搭起來就變得非常搞笑。隨後,Gigi送上繡有Jay Fung名字的結他帶給他,並特地以英文寫心意卡,「So glad to have you as my guest for the first day of my concert。」而Jay Fung就反過去要Gigi在禮物想簽名。