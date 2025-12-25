炎明熹演唱會｜姚焯菲鍾柔美後台支持 自爆音樂劇被人蝦兼「唔著褲」

炎明熹在平安夜舉行《風之旅My Voyage Goes On Live》。（林俊源攝）

炎明熹（Gigi）在平安夜（24日）舉行首個個人音樂會《風之旅 My Voyage Goes On Live》，亦是她離開無綫首個個唱。歐陽震華在後台表示太太是炎明熹的歌迷，葉巧琳則與炎明熹合作舞台劇而成好友。 姚焯菲、鍾柔美在後台跟Gigi見面，當傳媒要求她們合照時，她們婉拒，相信是怕無綫不喜歡。

Gigi整晚只唱了一首自己作品《還有一艘救生艙》，問到是否跟版權有關，她表示自己有很多曲想唱，包括自己的作品，只是今次跟音樂總監開會，對方指選曲要按主題去選擇，否則沒有故事性、連續性，因此才會得出只唱了一首自己的作品。 Gigi又自言今次演出如以10分滿分，只得5分，因為有些部份甩了歌詞，「我覺得今次未準備好，如果下次再有機會，我會唱好啲，尤其是最後4首歌，因為我一喊就停唔到，希望下次可以控制自己。」

今次非自資開騷 她在台上特別提到下巴的暗瘡，適逢是平安夜，並為它取名叫「平安」，她坦言自己一直介懷「平安」的存在。她稱美容姨姨指「平安」是壓力瘡，更著她放鬆些，她表示壓力一定有，並稱原構思是一個跟fans互動的聚會，但最後卻變成音樂會形式的聚會，笑謂今次是「玩自己」。問到搞今次音樂會有沒有財政壓力，她表示沒有，並透露今次並非自資，是有公司出錢，她只是做表演者。

做音樂劇被蝦？ 提到Gigi在台上指被葉巧琳等音樂劇人員「帶壞」，台下一班好友更不停大叫「炎明熹唔著褲」，她驚爆做音樂劇被人蝦，她更大叫「佢哋成日都玩Q我！」她透露其中一件事是他們有日搞笑說：「炎明熹係我哋最憎嘅一位女明星！」之後便走，自己再大叫「我唔在乎！」沒料因為距離問題，其他人聽到「我唔著褲！」之後不停周圍說：「炎明熹唔著褲！」可見他們今次在音樂劇合作得很開心。