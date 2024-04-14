炎明熹演唱會｜炎明熹自覺首場表現未夠好 請姜皓文即場考演技

《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》昨日(13日)舉行第二場，獲Gigi的父母、好友姚焯菲及森美到場支持。炎明熹(Gigi)在演唱會上表示，自覺首場表現一般，所以在第二場要再俾心機。

前晚首場，歌迷知道Gigi開show壓力大，於是別出心裁，製作巨型紙牌寫上「炎明熹我地（哋）真係好鍾意你」，昨晚第二場則換上「I LOVE U 300000」，想盡辦法讓Gigi放鬆心情。演唱會中段，Gigi與樂迷打招呼，她搞笑問大家，自己是否適合做「氣氛擔當」，台下隨即歡呼回應。隨後，Gigi原本要獻唱《流沙》，但她突然撥弄鼻樑位置，說：「我係咪跌咗少少嘢？」原來是眼妝的閃片掉落，她在台上整理期間不經意做了鬥雞眼，蝦碌場面引來全場哄笑。

到嘉賓環節，Gigi請來在電視劇《青春本我》中飾演她爸爸的姜皓文到來，兩父女難得同台，姜皓文指近日有睇新聞，知道「囡囡」拍《還有一艘救生艙》 MV時演技大爆發，鏡頭前話喊就喊，於是被演唱會導演吩咐，上台考驗Gigi演技，要她即場展示「喜怒哀樂」情緒。 Gigi自嘲演戲時總是尷尷尬尬，姜皓文安慰她說：「咁我個女啲喜怒哀樂表情係差唔多嘅，但係佢呢個招牌笑容，真係第二個搵唔到。」之後到Gigi「禮尚往來」，考驗「爸爸」演技，身為演技派，姜皓文當然駕輕就熟，還特意誇大表情搞氣氛，令台下笑聲不斷。

互考演技後，姜皓文還在台上爆笑料，指當日拍劇期間，大夥兒叫糖水宵夜：「咁我哋畀張糖水紙佢揀，佢就問係咪點叫都得㗎？我話『係吖，你叫幾多碗都得。』跟住佢話『嘩，你哋好有錢呀！』我呢個女真係單純到好可愛，搞到我呢個做爸爸嘅有啲擔心，我當然唔驚台下嘅觀眾呃你，因為你哋錫佢都嚟唔切。」 接着，Gigi送上繡有Black Pa（黑爸）的運動毛巾答謝，姜皓文則祝福Gigi，希望她可以紅遍整個宇宙。平日演技一流的姜皓文，原來一樣唱得，在九展舞台大開金口獻唱Gigi的《好想約你》，他說：「呢首歌係三日前同個女一齊揀，阿女話我唱慢啲，個感覺會好唔同喎，佢唱完呢首歌之後，我都去多咗嗰間快餐店食嘢。」緊接，姜皓文再送上《鐵塔凌雲》，台下掌聲如雷。