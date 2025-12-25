炎明熹演唱會｜落淚因粉絲支持 舞台現字句與大埔宏福苑有關

炎明熹（Gigi）在平安夜（24日）舉行首個個人音樂會《風之旅 My Voyage Goes On Live》，亦是她離開無綫首個個唱。Gigi整晚只唱了一首自己作品《還有一艘救生艙》，而她在encore環節唱《記得》時一度落淚，而舞台就先後展示三幅字句，內容不禁令人聯想起大埔宏福苑災情。

問到她為何在台上落淚，她表示自己到後台換衫時，聽到音樂會總監向她表示「你班fans好愛你，等緊你encore！」以及想起另一位唱歌老師跟她說過：「你啲fans真係好錫你，千里迢迢嚟睇你」於是當《記得》的音樂響起時，自己一時感觸落淚。她坦言無法完整演繹這首作品，令她有點遺憾。

至於三幅字句是否有特別含意，她坦言與大埔宏福苑有關，加上有兩名親友做消防員，所以感受更深。她說：「本身有諗過會唔會係呢一個粉絲見面會、音樂會上邊提起呢件事，我好驚好似好沉重，所以想憑自己嘅力量去同大家講。本身我揀呢三首歌（《記得》、《阿拉斯加海灣》、《Fix You》），其實就係有呢個原因。團隊問要唔要表達一下呢三首歌嘅意思，我就諗咗一啲說話送俾大家，佢哋就幫我分拆開三首歌有三個內容。希望大家可以平平安安，同埋珍惜身邊嘅人。因為世事真係超級無常，所以希望大家關心多啲身邊嘅人，抱下大家。」