炎明熹演唱會｜首個個唱開售個半鐘即賣爆　Gigi為答謝歌迷宣布加開終極尾場

將於十月七日、假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行的《大家樂呈獻：炎明熹Gi-FORCE演唱會》，是Gigi炎明熹入行後首個個人售票演唱會，門票於今日早上十時公開發售，據知歌迷反應相當熱烈，在早上時段，雖然大約等十五分鐘左右便能夠順利地進入購票頁面，但未能成功付款，最終空手而回。而快達票網站，更於早上十一時半左右，在網頁顯示「全部售罄」字眼。

首個公售演出，就能夠得到廣大樂迷支持，當Gigi得悉這個喜訊後，難掩興奮心情，她說：「我前一晚仲緊張到瞓唔著，真係冇諗過反應咁好，開賣冇幾耐，我已經不斷收到歌迷喺社交網站私訊我話買唔到飛，好唔開心。」

第一時間向公司反映黃牛問題

歌迷一票難求，黃牛黨更「趁火打劫」，聲稱手握前排靚位門票，要求私訊了解詳情及售價，非常猖狂。

出名痛錫歌迷的Gigi，第一時間向公司反映問題，擔心歌迷為了支持自己，不惜向黃牛黨買炒價飛。有見及此，主辦單位亦迅速採取應變措施，決定加開10月8日終極尾場，希望可以舒緩炒飛問題。