炎明熹演唱會｜以彩色露腰裝裝扮打筋斗 補場唔再唱姜濤

炎明熹在九展舉行演唱會補場，去年因為打風令其個唱取消。(羅錦鴻攝)

場外有不少「Gi炎粉」與氣球應援和Banner拍照，門外擺放不少圈中前輩友好送上的花籃，包括曾志偉、劉德華、楊千嬅、李克勤夫婦、泳兒等，可見她深得前輩們歡心。開騷前，Gigi特別在社交網拍片，呼籲粉絲提早到場打卡。

炎明熹(Gigi)去年10月的兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，尾場因颳風取消，今晚(12日)起一連3晚於九展Star Hall進行加場和補場。

歌單跟去年相比有更改

演唱會於8時32分開始，炎明熹以《真話的清高》打陣頭，繼而唱出《焰》、王菲的《守望麥田》等，演唱會頭10首歌的編排跟去年大致相同，惟Serrini的《網絡安全隱患》改為Zpecial的《深宵練習告別》。

此外，去年Gigi曾在演唱會唱出姜濤的作品《Dear My Friend,》及柳應廷的《Jonathan's Soliloquy》，今次歌單就改為陶喆的《李白》及王若琳的《一生守候》。 今年的個唱也加入了《聲夢傳奇》的隊友林智樂一齊演出。