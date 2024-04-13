炎明熹演唱會｜Gigi憶已故爺爺淚灑舞台 澄清與大家樂未完約籲粉絲勿激動(多圖+有片)

炎明熹(Gigi)去年10月的兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，尾場因颳風取消，今晚(12日)起一連3晚於九展Star Hall進行加場和補場。Gigi於完騷後受訪分享感受，談到唱牛奶咖啡的《明天你好》時感觸落淚，她解釋這歌從小學開始陪伴成長，年幼時不大意識不到對家人朋友對自己的愛，長大才深刻體會，故此想憑歌寄意，送給關愛她的人和去年8月離世的爺爺，「爺爺過身不久，但我沒特別跟大家講呢件，當時突然想到就喊，因為我笑點或喊點都很突然，所以就喊了。」她自爆之前綵排唱這歌時已鼻酸，但忍住了眼淚，但現場看到台下有熟悉朋友、DJ就哭了。
沾沾蠻腰練出小腹肌
炎明熹在跳唱環節改穿橙色歌衫並露出修長的小蠻腰，她強調並非為騷腰才作改動，希望色彩繽紛會令大家看得更開心。她自爆上台前吃得有點飽，多謝蠻腰沒變肚腩出醜。穿。談到驚喜見小腹肌，她聞言即偷笑，有點沾沾自喜，「真係有復肌？真係有少少。其實有練一點，但我健身時，沒特別練腰或腹肌，因為我最想操練是背部和體態，主要操上身，因為跳舞都要用力。」
對於自己表現，她形容為「唔滿意自己之中的滿意」，因為自覺騷前的總綵排表現很差，非常緊張，「我覺得唱現場就是有這樣的魔力，例如唱錯歌詞、入錯拍，或者唱錯，都有些搞笑位。」對比去年的演出，她認為各有各好，希望能整合經驗，餘下兩場交出好表現。
唔唱《Dear My Friend,》有原因
昨晚演唱會請來馮允謙(Jay Fung)擔任嘉賓，Gigi大讚對方有才華又有善。至於《星夢》的戰友們，她表示暫時只安排了跟林智樂(Felix)合唱，「因為他說過想跟我合唱，我們又真的沒合唱過，所以請邀請他合唱《花與琴的流星》這經典。」談到演唱會歌單的改動，上次她爆喊唱姜濤的《Dear My Friend,》，但今次剔除了這歌，Gigi解釋，「因為有很多歌想表演給大家聽，如果有機會的話，就有少少改動，之後的日子都會有不同改動。」
回應MV親熱戲
被問到代言地位被Twins取代，令部分粉絲頗激動，她笑言大家樂是大家的，「我要安撫他們，皇帝唔急太監急，希望他們不要太激動。」她表示日後還有合作機會。至於新歌《還有一艘救生艇》MV中，Gigi與男主角的親密鏡頭，亦觸動粉絲神經，她直言早有預料，因為已事先給歌迷會會長測試反應，「因為我覺得要多嘗試，我又不是逼大家去接受，但我覺得順其自然。」