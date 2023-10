炎明熹演唱會｜Gigi處女個唱性感戰衣上陣 挑戰打側手翻全場high爆

炎明熹演唱會打側手翻︰

她續說到自己出道了2年,身邊有家人、朋友及粉絲一直支持,自覺很幸運,並希望藉今次個唱好好多謝大家。她稱今次演唱會出現小插曲,有粉絲送上一支紫色的咪高峰,但在總彩排前夕就壞了,幸好有同事找到同一型號的咪高峰。惟之後在彩排時又發現耳機失靈,唱歌老師立即委託身邊的朋友找來耳機,形容身邊一直都有天使在幫忙,並唱出姜濤的《Dear My Friends,》作為感謝他們禮物,同時也是送給曾經的自己。不過,唱到尾段的時候,Gigi忍不住哭了出來,便立即轉身背向舞台,努力整理情緒。

《 Dear My Friends, 》淚灑舞台

粉絲不願離場

炎明熹再上台,以露肩白色的造型,看上去有點像穿上太空衣的感覺,並唱出全新歌曲《Only For Me》,最後以改編自日文歌曲《灯火》,由林若寧重新譜上歌詞的《如海》作結。不過,一眾粉絲意猶未盡,不停叫encore,叫了15分鐘,到晚上10時45分,才肯離去。

炎明熹演唱會完整歌單

1. 真話的清高

2. 焰

3. 守望麥田 (原唱:王菲)

4. 網絡安全隱患(原唱:Serrini)

5. 複雜

6. 心淡(原唱:容祖兒)

7. 世事何曾是絕對(原唱:盧冠廷)

8. 蜚蜚 (原唱︰陳僖儀)

9. 記得(原唱:張惠妹)

10. Dance Medley:

a) 別找我麻煩 (原唱:蔡健雅)

b) Freakin’ Nightmare (原唱:馮允謙)

c) 刀馬旦 (原唱:李玟)

d) Little Magic

11. Jonathan’s Soliloquy(原唱:柳應廷)

12. 流沙(原唱:陶喆)

13. Dear My Friend, (原唱:姜濤)

14. 好想約你

15. 愛

16. 你要的愛

17. 夜信 (原唱︰IU)

18. 調色盤 (原唱︰徐佳瑩)

19. 我鍾意 (與梁泳琪合唱)

20. Today(嘉賓:梁詠琪)

21. 大開眼界

22. 隱形的翅膀 (原唱:張韶涵)

23. 今生今世 (原唱:張國榮)

24. Only For Me (新歌)

25. 如海 (灯火改詞版)