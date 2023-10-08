炎明熹演唱會｜Gigi處女個唱性感戰衣上陣 挑戰打側手翻全場high爆

炎明熹(Gigi)首個個人演唱會，今晚在九展開鐵，門外有雪糕車應援，場外亦有不少粉絲精心炮製的燈箱、氣球應援供「Gi炎粉」拍照，現時所見，她的歌迷年齡層非常廣闊，小朋友甚至老人家亦有到場支持。另外，門外擺放不少圈中好友送上的花籃，包括楊千嬅夫婦、李克勤夫婦、泳兒等，另外曾志偉以「獎門人」名義送上花籃，而草蜢的花籃就寫上「汕尾同鄉」，非常特別。 演唱會原定晚上8時15分開鑼，當時會場已有8成粉絲進場，《聲夢傳奇》的朋友仔於開場前10分鐘入場，他們一行人入場時，引來一陣騷動，有不少人大叫After Class的鍾柔美及詹天文名字。

閃令令登場 晚上8時25分，炎明熹站在一個半球體的舞台以《真話的清高》打陣頭，為配合宇宙及外星人主題，演唱會的LED螢幕大部份都是星空、流星等做背景。她其後脫去LED燈披肩，以銀色閃閃超短裙再唱出《焰》、王菲的《守望麥田》及Serrini的《網絡安全隱患》。 Gigi事先講明今次個唱會有跳舞環節，而該部份她以非常型格的黑色戰衣配上黑色魚網絲襪出場，又唱又跳，而且動作流暢絕不生硬，其間更一度玩側手翻，在舞蹈員幫助下，令她整個人凌空做出整個動作，令全場瘋狂尖叫。

炎明熹演唱會打側手翻︰

自爆跳舞冼腳 其後她再換上另一套歌衫，先獻唱出英文歌《Jonathan’s Soliloquy》，此歌原唱為MIRROR的柳應廷。接著她分享說︰「第一次開演唱會有少少甩漏，大家可唔可以俾啲掌聲嚟聽下呢！多謝鼓勵！」她表示今次個唱彩排時間不是太長，又不是太短，希望可以藉今次個唱挑戰自己，令自己進步。她更自爆跳舞環節出現冼腳情況，「彩排咗幾次啦！但人算不如天算，就係個PART就甩咗，我就『瀡』咗一下，大家睇唔睇到？」及後全場表示看不到，Gigi先開心表示太好，及後再說︰「咁我咪講咗出嚟？」她表示跳舞很難，所以很佩服所有跳舞老師及跳唱老師，她亦很感謝今次的舞蹈老師及舞蹈員對她的照顧。

唱 《 Dear My Friends, 》淚灑舞台 Gigi提到開會時，被監製問到她平時愛唱甚麼歌曲，她及後把自己的歌單傳給對方聽，原來有過千首歌曲，而這個環節便是唱出自己最喜歡的歌曲。她又用陶喆《流沙》講笑話，稱雪糕有沙沙地的感覺，唧落來便是流沙。 她續說到自己出道了2年，身邊有家人、朋友及粉絲一直支持，自覺很幸運，並希望藉今次個唱好好多謝大家。她稱今次演唱會出現小插曲，有粉絲送上一支紫色的咪高峰，但在總彩排前夕就壞了，幸好有同事找到同一型號的咪高峰。惟之後在彩排時又發現耳機失靈，唱歌老師立即委託身邊的朋友找來耳機，形容身邊一直都有天使在幫忙，並唱出姜濤的《Dear My Friends,》作為感謝他們禮物，同時也是送給曾經的自己。不過，唱到尾段的時候，Gigi忍不住哭了出來，便立即轉身背向舞台，努力整理情緒。

分享歌迷信件 之後炎明熹表示要唱出《好想約你》，她稱這首歌相信很多人都在餐廳有聽過，而粉絲更集體揮動贊助商的星形手燈。她稱自出道以來收到不少歌迷給她的信，到時在已儲了5個月餅罐，「依家科技發達，好多人都忽略咗手寫信，有粉絲都寫信俾我，我全部都有睇過晒，收埋晒，每個罐都有百幾封……我都唔知如果係咁儲，到時都唔知要住邊，可能有日大家見我流浪街頭，可能個時就係俾啲信塞滿屋企時候。」 她再分享兩封粉絲的信，而其中一封來自一個小朋友，用不同顏色寫出來，並畫了一幅Gigi的畫像。之後她再展示另一幅來自「阿源」的信，她稱對方寫了很多信給她，對方的字及圖畫都很漂亮，沒想到的是「阿源」亦在現場，Gigi更邀對方起身，並多謝對方一直的支持。她更邀請大會攝影師上台為她跟在場歌迷影大合照。

梁詠琪任嘉賓 今次Gigi請來另一位Gigi梁詠琪擔嘉賓，二人合唱《我鍾意》。梁詠琪恭賀Gigi出道兩年，來到18歲便可以開騷，而且她在後台透過耳機聽對方唱歌，大讚對方唱得非常好，值得大家支持，並指她說話的樣子比唱歌更可愛。她大爆工作人員指Gigi很緊張，不懂說太多，但現實是Gigi不停分享。 Gigi表示自己很愛梁詠琪這首歌，更很開心可以見到她真人，梁詠琪說︰「點解你咁鍾意聽你未出世之前啲歌？」續指Gigi再演繹之後，變了一首全新的歌。她稱來到現場發現Gigi的粉絲並不是小朋友最多，而是家長，因為作為家長都很想生一個像Gigi一樣叻的女兒。Gigi稱知道對方很愛做陶瓷，所以送上刺繡了梁詠琪及一個星球的圍裙，並搞笑表示自己從未穿過。梁詠琪笑謂︰「你著過我都唔介意！」 其後Gigi表示要回後台換衫，並舞台交給梁詠琪。梁詠琪表示來到現時很親切，因為大家都叫Gigi，現場的人都很愛Gigi，她表示要唱出一首老少咸宜的歌曲，「無論幼稚園畢業，或爸爸媽媽幫小朋友練歌都會聽過嘅《Today》！」