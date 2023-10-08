炎明熹演唱會｜Gigi處女個唱性感戰衣上陣 挑戰打筋斗全場high爆

炎明熹(Gigi)首個個人演唱會，今晚在九展開鐵，門外有雪糕車應援，場外亦有不少粉絲精心炮製的燈箱、氣球應援供「Gi炎粉」拍照，現時所見，她的歌迷年齡層非常廣闊，小朋友甚至老人家亦有到場支持。另外，門外擺放不少圈中好友送上的花籃，包括楊千嬅夫婦、李克勤夫婦、泳兒等，另外曾志偉以「獎門人」名義送上花籃，而草蜢的花籃就寫上「汕尾同鄉」，非常特別。
演唱會原定晚上8時15分開鑼，當時會場已有8成粉絲進場，《聲夢傳奇》的朋友仔於開場前10分鐘入場，他們一行人入場時，引來一陣騷動，有不少人大叫After Class的鍾柔美及詹天文名字。
閃令令登場
晚上8時25分，炎明熹站在一個半球體的舞台以《真話的清高》打陣頭，為配合宇宙及外星人主題，演唱會的LED螢幕大部份都是星空、流星等做背景。她其後脫去LED燈披肩，以銀色閃閃超短裙再唱出《焰》、王菲的《守望麥田》及Serrini的《網絡安全隱患》。
Gigi事先講明今次個唱會有跳舞環節，而該部份她以非常型格的黑色戰衣配上黑色魚網絲襪出場，又唱又跳，而且動作流暢絕不生硬，其間更一度打筋斗，在舞蹈員幫助下，令她整個人凌空做出整個動作，令全場瘋狂尖叫。
炎明熹演唱會打筋斗︰
自爆跳舞有蝦碌
其後她再換上另一套歌衫，先獻唱出英文歌《Jonathan’s Soliloquy》，此歌原唱為MIRROR的柳應廷。接著她分享說︰「第一次開演唱會有少少甩漏，大家可唔可以俾啲掌聲嚟聽下呢！多謝鼓勵！」她表示今次個唱彩排時間不是太長，又不是太短，希望可以藉今次個唱挑戰自己，令自己進步。她更自爆跳舞環節出現蝦碌情況，「彩排咗幾次啦！但人算不如天算，就係個PART就甩咗(指衣服上的裝飾掉下來)，我就『瀡』咗一下，大家睇唔睇到？」及後全場表示看不到，Gigi先開心表示太好，及後再說︰「咁我咪講咗出嚟？」她表示跳舞很難，所以很佩服所有跳舞老師及跳唱老師，她亦很感謝今次的舞蹈老師及舞蹈員對她的照顧。
唱《Dear My Friends,》淚灑舞台
Gigi提到開會時，被監製問到她平時愛唱甚麼歌曲，她及後把自己的歌單傳給對方聽，原來有過千首歌曲，而這個環節便是唱出自己最喜歡的歌曲。她又用陶喆《流沙》講笑話，稱雪糕有沙沙地的感覺，唧落來便是流沙。
她續說到自己出道了2年，身邊有家人、朋友及粉絲一直支持，自覺很幸運，並希望藉今次個唱好好多謝大家。她稱今次演唱會出現小插曲，有粉絲送上一支紫色的咪高峰，但在總彩排前夕就壞了，幸好有同事找到同一型號的咪高峰。惟之後在彩排時又發現耳機失靈，唱歌老師立即委託身邊的朋友找來耳機，形容身邊一直都有天使在幫忙，並唱出姜濤的《Dear My Friends,》作為感謝他們禮物，同時也是送給曾經的自己。不過，唱到尾段的時候，Gigi忍不住哭了出來，便立即轉身背向舞台，努力整理情緒。
分享歌迷信件
之後炎明熹表示要唱出《好想約你》，她稱這首歌相信很多人都在餐廳有聽過，而粉絲更集體揮動贊助商的星形手燈。她稱自出道以來收到不少歌迷給她的信，到時在已儲了5個月餅罐，「依家科技發達，好多人都忽略咗手寫信，有粉絲都寫信俾我，我全部都有睇過晒，收埋晒，每個罐都有百幾封……我都唔知如果係咁儲，到時都唔知要住邊，可能有日大家見我流浪街頭，可能個時就係俾啲信塞滿屋企時候。」
她再分享兩封粉絲的信，而其中一封來自一個小朋友，用不同顏色寫出來，並畫了一幅Gigi的畫像。之後她再展示另一幅來自「阿源」的信，她稱對方寫了很多信給她，對方的字及圖畫都很漂亮，沒想到的是「阿源」亦在現場，Gigi更邀對方起身，並多謝對方一直的支持。她更邀請大會攝影師上台為她跟在場歌迷影大合照。
梁詠琪任嘉賓
今次Gigi請來另一位Gigi梁詠琪擔嘉賓，二人合唱《我鍾意》。梁詠琪恭賀Gigi出道兩年，來到18歲便可以開騷，而且她在後台透過耳機聽對方唱歌，大讚對方唱得非常好，值得大家支持，並指她說話的樣子比唱歌更可愛。她大爆工作人員指Gigi很緊張，不懂說太多，但現實是Gigi不停分享。
Gigi表示自己很愛梁詠琪這首歌，更很開心可以見到她真人，梁詠琪說︰「點解你咁鍾意聽你未出世之前啲歌？」續指Gigi再演繹之後，變了一首全新的歌。她稱來到現場發現Gigi的粉絲並不是小朋友最多，而是家長，因為作為家長都很想生一個像Gigi一樣叻的女兒。Gigi稱知道對方很愛做陶瓷，所以送上刺繡了梁詠琪及一個星球的圍裙，並搞笑表示自己從未穿過。梁詠琪笑謂︰「你著過我都唔介意！」
其後Gigi表示要回後台換衫，並舞台交給梁詠琪。梁詠琪表示來到現時很親切，因為大家都叫Gigi，現場的人都很愛Gigi，她表示要唱出一首老少咸宜的歌曲，「無論幼稚園畢業，或爸爸媽媽幫小朋友練歌都會聽過嘅《Today》！」
粉絲不願離場
炎明熹再上台，以露肩白色的造型，看上去有點像穿上太空衣的感覺，並唱出全新歌曲《Only For Me》，最後以改編自日文歌曲《灯火》，由林若寧重新譜上歌詞的《如海》作結。不過，一眾粉絲意猶未盡，不停叫encore，叫了15分鐘，到晚上10時45分，才肯離去。
炎明熹演唱會完整歌單
1. 真話的清高
2. 焰
3. 守望麥田 （原唱：王菲）
4. 網絡安全隱患（原唱：Serrini）
5. 複雜
6. 心淡（原唱：容祖兒）
7. 世事何曾是絕對（原唱：盧冠廷）
8. 蜚蜚 (原唱︰陳僖儀)
9. 記得（原唱：張惠妹）
10. Dance Medley：
a) 別找我麻煩 (原唱：蔡健雅)
b) Freakin’ Nightmare (原唱：馮允謙)
c) 刀馬旦 (原唱：李玟)
d) Little Magic
11. Jonathan’s Soliloquy（原唱：柳應廷）
12. 流沙（原唱：陶喆）
13. Dear My Friend, （原唱：姜濤）
14. 好想約你
15. 愛
16. 你要的愛
17. 夜信 (原唱︰IU)
18. 調色盤 (原唱︰徐佳瑩)
19. 我鍾意 (與梁泳琪合唱)
20. Today（嘉賓：梁詠琪）
21. 大開眼界
22. 隱形的翅膀 (原唱：張韶涵)
23. 今生今世 (原唱：張國榮)
24. Only For Me (新歌)
25. 如海 (灯火改詞版)