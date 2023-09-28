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娛樂
2023-09-28 18:15:21

炎明熹為演唱會出紀念品 盼下次親自參與設計

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炎明熹為演唱會出紀念品 盼下次親自參與設計

印有Gigi演唱會海報的巴士。

炎明熹即將在1078日假九展Star Hall舉行一連兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，個唱正進入倒數階段，Gigi 除了每日在課餘時間加緊練歌、排舞，Gigi一班忠粉，同樣忙於為偶像開show造勢，設計了一系列演唱會紀念品。

今次的紀念品包括兩款不同設計的演唱會Tee、火炬造型官方手燈、手幅套加文件夾套裝、毛巾、與演唱會主題呼應的星球鎖匙扣、還有印上Gigi多張靚相的2024年月曆，而今次演唱會的主題Logo，同樣由歌迷會負責設計。

 

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Gigi為個人演唱會出紀念品。

Gigi為個人演唱會出紀念品。

當日Gigi先睹為快，看到歌迷為她準備的演唱會紀念品，表現相當興奮，尤其看到可以因應現場播放的歌曲，自動轉換不同顏色的火炬造型官方手燈特別好奇，她說：「歌迷會幫我安排咗呢一系列嘅演唱會紀念品，樣樣都好靚，其實自己讀設計，都想學以致用，下次再有機會開演唱會嘅時候，希望可以親自參與，為自己嘅演唱會設計紀念品。」

歌迷對偶像痛愛有加，除了早前為慶祝Gigi入行兩周年，舉行大型嘉年華及義賣活動，為流浪動物機構籌款；還有安排多架印有Gigi演唱會海報的巴士，在港、九、新界多區的主要巴士路線穿梭，而當中最矚目，還有在銅鑼灣百貨公司外牆的巨型LED大屏幕，買了長達一分鐘的廣告，祝賀偶像開showGigi早前還冒雨到現場打卡，感激fans的痛愛與支持。

除此之外，歌迷會將會一連兩日，在Gigi演唱會場地、九龍灣國際展貿中心地下避車處，安排一輪雪糕車，免費派發雪糕給觀眾。「架車會印有我演唱會嘅造型相，仲會配合演唱會嘅太空主題，所以成架車都係紫藍色，模仿銀河系嘅色調，買咗飛入場嘅朋友記得早啲嚟食雪糕打卡，我都好鍾意食雪糕，好想食，但要開show保養把聲，所以今次有得睇、冇得食。」Gigi扁嘴說。

Gigi看到可以因應現場播放的歌曲，自動轉換不同顏色的火炬造型官方手燈特別好奇。 Gigi希望下次親自參與設計。
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