炎明熹獲准25歲拍拖 自爆曾計劃報名《全民造星III》

炎明熹（Gigi）接受電台訪問，並為今年首支派台歌《焰》作宣傳。節目中，Gigi 自爆在14歲參加TVB《聲夢傳奇》之前，曾計劃報名ViuTV的《全民造星III》，但最終無緣參賽：「當時是師兄師姐要報《全民造星》，也令我考慮自己可不可以參加，不過，當時我14歲年齡不允許，但那些工作人員都好好，讓我在老師陪同下去現場學習，看着師兄師姐去面試。我沒有面試，但我有入過去（ViuTV），坐在老師旁邊，亦有見到花姐。」不過Gigi指沒有感到遺憾：「證明很多事都要順其自然。」

Gigi今年上半年都在內地參與節目《聲生不息》，但她表示自己沒荒廢學業，一直有上網課，而中五下學期的成績更比之前進步。對於即將升中六，明年就要面對DSE，她坦言不會因唱歌放棄讀大學：「我想做一個正能量的歌手，對Fans有正面影響，讓他們明白學業事業都可以靠努力同時兼顧。我希望能夠完成大學，小時候的志願是護士，因為想像媽咪一樣，到現在成為歌手，我大學就變了想讀音樂或時裝設計，因為這些知識可應用於演藝工作上。」Gigi曾承諾監謢人姑丈，為了事業30歲前絕不拍拖，但原來姑丈已經改變主意，她笑說：「最近姑丈改了口風，說25歲我就可以拍拖，其實感情都是那一句，順其自然。我是無拍過拖，從前無人生目標時，會跟同學一起討論幻想感情這回事，白馬王子不用靚仔，最重要是好人！」至於現在，她人生目標就是保持初心，唱好一首歌。