炎明熹生日會收$480被指「掠水」 僅得幾粒食物

炎明熹（Gigi）今日(9日)迎來18歲生日，日前，近500位歌迷特別為她慶生，就連Gigi媽媽、妹妹亦特別從內地回港為她慶祝，場面熱鬧！不過，有網民在社交平台發文怒插生日會每人收費$450「掠水」，並上載當日生日會的菜單及食物，批評每樣食物僅得一粒唔夠飽。

網民寫道：「夠膽死，去西貢 W酒店，俾四百幾五百蚊，食嗰三樣熱盤，每樣只限一粒！真係佛都扯火！每個平均收450，都執75萬啦，食埋啲咁嘅垃圾，正常一個小朋友食三粒嘢，點夠飽啊？」網民更表示要將貪婪事件公諸於世！

不過翻查當日網上的照片，其實當日生日會除了有酒店場地費用，會場亦有裝飾布置，大會更邀得森美做主持，計算一下，其實這個價錢亦算「良心價」。而早前MIRROR宣布為慶祝官方歌迷會成立一周年，將於5月舉行《Hi MIRO！見面會》，12子屆時會跟鏡粉傾偈及玩小遊戲，有鏡粉投訴只得3,600個名額太少，及不滿收費$480卻只能見偶像們一小時，Edan 亦曾回應表示：「相信係製作成本上需要處理嘅」。網民紛紛將兩個生日會作比較，並表示：「起碼Gigi 呢個有野食」、更大撐Gigi 生日會收費合理:「到底係去見偶像定去大食會，去得呢啲場合一定唔係食架啦」、「其實偶像見面會就係咁㗎，啦，去酒店見，唔代表包埋酒店 buffet 下話」