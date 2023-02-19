炎明熹自小立志做護士 獲楊千嬅欣賞大感驚訝

炎明熹(Gigi)因為參加《聲夢傳奇》而入行，去年她參加《聲生不息》之後，在大陸人氣高企，今個農曆年更獲央視及廣東衛視邀請亮相春晚。日前大陸媒體播出Gigi的訪問，她希望今年可以推出第一張屬於她自己的專輯，並稱自己小時候沒曾想過做歌手。

Gigi表示自己小時候至初中一直填我的志願是護士，從沒想過做歌手，直至學了唱歌，才慢慢想做歌手。她稱當自己萌生當歌手的念頭時，就見到《聲夢傳奇》，於是報名參加一碰運氣。她表示在《聲生不息》可以與不同前輩合作，從他們身上學到很多東西。她指在《聲夢不息》第一個合作的前輩是千嬅，原來二人同屬一個編導，她從對方口中得知楊千嬅很欣賞她時，大感震驚。她說︰「我冇諗到呢位前輩會默默咁關注我，非常受寵若驚。」