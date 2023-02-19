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娛樂
2023-02-19 16:26:57

炎明熹自小立志做護士 獲楊千嬅欣賞大感驚訝

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炎明熹早前接受大陸傳媒訪問。

炎明熹(Gigi)因為參加《聲夢傳奇》而入行，去年她參加《聲生不息》之後，在大陸人氣高企，今個農曆年更獲央視及廣東衛視邀請亮相春晚。日前大陸媒體播出Gigi的訪問，她希望今年可以推出第一張屬於她自己的專輯，並稱自己小時候沒曾想過做歌手。

Gigi表示自己小時候至初中一直填我的志願是護士，從沒想過做歌手，直至學了唱歌，才慢慢想做歌手。她稱當自己萌生當歌手的念頭時，就見到《聲夢傳奇》，於是報名參加一碰運氣。她表示在《聲生不息》可以與不同前輩合作，從他們身上學到很多東西。她指在《聲夢不息》第一個合作的前輩是千嬅，原來二人同屬一個編導，她從對方口中得知楊千嬅很欣賞她時，大感震驚。她說︰「我冇諗到呢位前輩會默默咁關注我，非常受寵若驚。」

炎明熹在《聲生不息》與楊千嬅結緣。

努力做好自己

她表示自己很愛看小說，會配上一些純音樂或一些歌曲去幻想小說中的故事，估計這是令她唱歌能投入到感情的原因。她認為要先做好自己才能夠推出專輯，不想浪費每一位投放資源在她身上的人，「如果你錄好每一首歌，但你嘅歌質量唔好，咁出嚟係冇乜意義，所以我覺得每一件作品都要做好佢。好似千嬅姐講無可能一開始就已經係一百分，要做好當下嘅自己。

佛系炎明熹

她續表示自己一直沒有奢求甚麼，認為一切都是順其自然，相信事情來到了便會完成。她逆︰「當然唔係咩都唔準備，坐喺度等佢嚟，所有嘢都應該係順其自然。自己最終目標係保持初心。因為呢個世界上面係有好多機會，可能會因為某啲機會而迷失了最初嘅方向，所以保持初心係好重要。」

炎明熹表示自己的目標是保持初心。

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