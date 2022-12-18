炎明熹自認慳家搭巴士返電視城 「肉食系」姚焯菲偏愛鮮肉

炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）昨日(17日)出席概念超市的開幕活動，Gigi與Chantel玩遊戲時模擬旅行打卡，雙雙獲贈5,000元超市禮券。Gigi打算用來辦年貨、買健康零食，並將部分禮券送給姑母；Chantel則會用來買賀年食品及牛扒。對於半年吸金500萬的傳聞，Gigi回應︰「讓我問問家人有冇咁多，收入一向是公司幫忙管理。」至於有傳她已進駐豪宅，她直言工作忙碌無時間睇樓，更沒有搬屋，仍需努力工作才可實踐買樓夢；Chantel亦表示收入由家人管理，她自己不太清楚。

每次購物不過 500元

Gigi一向愛吃又慳家，對於被拍到拖篋坐地鐵的照片，她解釋是《聲夢》的舊照，但她自言現在仍會坐地鐵或巴士返無綫電視城，感謝市民不打擾，「我有時都會坐工作人員的順風車。家人說我極慳，我真的喜歡儲錢，買日常物品也很精打細算，每次不會花多過500元。」至於有甚麼超市掃貨攻略，她笑指除了在社交網站追蹤超市最新推廣優惠，也會留意店內不同互動推廣。

分享肉食心得

早前與家人到新西蘭旅行變成「肉食系女孩」的Chantel，化身「鮮肉」專家分享心得，「本身很喜歡吃牛扒，但工作要保持最佳狀態，平常不敢吃太多，但最近去過新西蘭後，發現原來吃牛扒也可以吃得精明，例如可以揀選一些草飼牛扒，脂肪比例較低，但同時保持鮮嫩的肉質，即使多吃了也不怕。」