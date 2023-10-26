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娛樂
2023-10-26 16:26:02

炎明熹與粉絲遊電車河自爆拍《Only For Me》MV瘀事 Gigi收麥皮蟲做禮物：佢哋好得意

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炎明熹與粉絲遊電車河

炎明熹與粉絲遊電車河

為慶祝Gigi炎明熹終於達成夢想，舉行首個個人演唱會，她的一班忠實粉絲，早前為偶像舉行電車派對，兩架不同主題的應援電車，一架印有Gigi全新作品《Only For Me》MV靚相的主題電車，而另一架是根據MV內出現過的場景而重新佈置的派對電車。

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首次與粉絲坐應援電車

「其實今次係fans club一手一腳安排嘅活動，我會先坐派對電車出發，之後轉坐《Only For Me》電車回程，今次係我第一次坐以自己做主題嘅電車，心情好興奮，不過今日可以參與嘅fans人數好有限，希望遲啲可以搞多啲大型聚會，同大家有更多互動，除咗搞音樂會係一個唔錯嘅選擇，之前有舉行過BBQ，下次可以搞打邊爐，又或者一大班人一齊行山都唔錯，好有氣勢。」

派對當日，兩架應援電車載著Gigi與粉絲由西環屈地街電車廠出發，到達銅鑼灣後再折返西港城，沿途不斷有粉絲向站在電車上的Gigi揮手，期間更有路過的外國旅客加入，場面熱鬧。除了在電車上跟路人打招呼，Gigi更與粉絲在車上一起舉行大食會、玩遊戲，還自爆拍《Only For Me》MV的瘀事。

炎明熹與粉絲遊電車河 炎明熹與粉絲遊電車河 炎明熹與粉絲遊電車河 炎明熹與粉絲遊電車河 炎明熹與粉絲遊電車河

獲贈麥皮蟲大讚「得意」

由於MV拍攝的地方比較荒蕪，拍攝團隊安排了一架附設洗手間的化妝車給Gigi使用，用來補妝和換衫，當時她正準備下車，因為擔心甩裙，最後一個不留神整個人仆在地上，Gigi也忍不住取笑自己太遴迍。

在派對車上，粉絲細心地在車廂內還原多個《Only For Me》MV的場景，當中包括在MV開首出現過的麥皮蟲，原來Gigi對麥皮蟲情有獨鍾，覺得牠們「肥嘟嘟、好得意」，粉絲們更準備了一大盒麥皮蟲送給偶像，Gigi急不及待把麥皮蟲放在手上把玩，還好奇地問如何飼養和餵食。

炎明熹收麥皮蟲做禮物 炎明熹收麥皮蟲做禮物

未知何時補場

提到演唱會因颱風關係，只開了一場，事後Gigi曾在社交網站分享感受，坦言並沒有感到失望，反而可以讓自己有更充裕的時間，為補場做更好的準備。「暫時補場未知幾時，因為我都要考試，好難分心去準備演唱會嘅事情，甚至日後嘅公開演出，次數都有機會減少，所以補場嘅日子，應該要去到明年。」

至於在個唱中長達十多分鐘的跳唱演出，外界一致讚好，有沒有令Gigi燃起做更多跳唱歌曲？她笑言：「我都好想挑戰跳唱，今次嘅演出，對自己嚟講係一個突破，其實跳舞真係好難，唱歌同樣難，所以要好多謝樂隊同跳舞嘅老師們，俾咗好多力量我，希望日後可以拍啲跳舞片俾大家睇。」

炎明熹想挑戰跳唱 炎明熹想挑戰跳唱 炎明熹想挑戰跳唱 炎明熹想挑戰跳唱

對獎項無期待

臨近年尾，各大音樂頒獎禮蓄勢待發，剛憑《Little Magic》奪得四台冠軍歌，新作《Only For Me》網上點擊亦突破百萬，總算交出了亮麗的樂壇成績表，這會否令她對獎項更有勝算？

「我對獎項冇乜期待，順期自然係一個最好嘅結果，大家唔使太擔心，自己都唔好咁在意，雖然每一個獎項對我嚟講都係一個好好嘅鼓勵，但只要我做好自己，大家繼續支持我，對我嚟講已經係一個好好嘅推動。」Gigi說。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

炎明熹新作《Only For Me》網上點擊突破百萬 炎明熹新作《Only For Me》網上點擊突破百萬 炎明熹新作《Only For Me》網上點擊突破百萬
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