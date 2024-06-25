炎明熹被指離巢遭雪藏 手寫三頁紙安撫fans

炎明熹(Gigi)近日忽然被指快將約滿離巢，由於Gigi未有出缺頒獎禮，加上其經理人回應傳媒時的答案摸稜兩可，令人懷疑無綫將Gigi雪藏。謠言滿天飛，但Gigi未有直接回應，日前她只在story分享她獲港台頒獎的帖文，留言表示多謝外，還回憶自己在九展的經歷。對於外間指她約滿一事，她隻字不提。

不過，Gigi仍有活動要出席，最近一個便是今個星期六在新港城中心出席揭幕禮，預料她會公開回應事件。此外，網台節目《娛樂小奶媽》主持潘小文稱Gigi日前手寫了三頁紙的信給後援會成員，以安撫fans的不安。