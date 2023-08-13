炎明熹親回直入理大是非 姑丈分享跑步片不再任助手

炎明熹(Gigi)昨日聯同其他歌手到商場出席活動，各人輪住上台獻唱。提到Gigi今個暑假密密工作，有指她的身價上升，單是過去3個月已穩袋500萬酬勞。Gigi受訪時稱不知道自己袋了幾多，也不知道自己身價上升，但承認有花錢買了些文具用，並笑謂戶口一定有一蚊。

問到會否考慮置業，Gigi表示希望可以在家鄉及香港置業，自己特別喜愛元朗、屯門，但若真的置業，必定會先向長輩請教。她稱自己的財政由家人打理，若真的有500萬，會留100萬給自己，其餘的就分給家人、同事及有需要的人。