炎明熹親回直入理大是非 姑丈分享跑步片不再任助手

炎明熹(Gigi)昨日聯同其他歌手到商場出席活動，各人輪住上台獻唱。提到Gigi今個暑假密密工作，有指她的身價上升，單是過去3個月已穩袋500萬酬勞。Gigi受訪時稱不知道自己袋了幾多，也不知道自己身價上升，但承認有花錢買了些文具用，並笑謂戶口一定有一蚊。
問到會否考慮置業，Gigi表示希望可以在家鄉及香港置業，自己特別喜愛元朗、屯門，但若真的置業，必定會先向長輩請教。她稱自己的財政由家人打理，若真的有500萬，會留100萬給自己，其餘的就分給家人、同事及有需要的人。
離9月開學尚有半個月時間，對於外間指她透過「學校推薦直接取錄計劃」而入讀心儀大學及學科，有感不公平，甚至有傳她的成績連基本入讀大學的資格也沒有，她表示不介意外間的批評，自己看到會感到驚訝，但很快會平伏下來，又指若大家說出來可以抒發到壓力，也是開心的事。她又稱為大學生活感到緊張，希望平安渡過每一天，又笑言想起日日要襯衫返學感到頭髮。
至於以往陪伴左右的姑丈，近期已經甚少出現，在她出席活動當日只上載自己跑步的片段，而Gigi的助手則換了她的好友陳昱秀。Gigi表示姑丈想休息一下，而同學仔也是她的重要精神之柱。另外，她又透露將會舉行演唱會，而地點則有三個字，又指場地很大，她亦感到有壓力。