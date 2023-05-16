炎明熹迷你騷門票3秒換罄 與粉絲零距離互動

歌手炎明熹（Gigi）為《Yahoo Lunch K XLive》現身錄影，大唱多首作品的同時，又與粉絲互動，令現場氣氛High爆。

是次Live騷自公布Gigi成為首位演出歌手後，門票推出3秒即被秒殺換罄，有關消息更一度成為搜尋器熱搜第3名。受到粉絲們力撐支持，Gigi於今日《Yahoo Lunch K XLive》中亦使出渾身解數，答謝樂迷，特別以Acoustic方式演繹多首作品，除包括自己的作品《大開眼界》、《真話的清高》及《好想約你》外，Gigi亦挑選了名曲《路過蜻蜓》、《唯獨你是不可取替》及電視劇《命中注定我愛你》主題曲《99次我愛他》多首經典作品，送給愛戴她的粉絲。除了獻唱歌曲外，Gigi亦談及了近況，剛完成DSE考試的她，指人生好漫長，每一場考試都是人生必經階段，她很慶幸自己可以經過及享受這個階段。被問到對那科的成績比較有信心，Gigi笑言：「科科都OK，就算唔識都嘗試用邏輯思考搞掂，好似做數咁！」Gigi更表示，期望一路學習一路工作，這樣人生會更加充實， 而除了唱歌外，她又想學習時裝設計，實行多方面發展。