炎明熹選定平安夜開show有原因 拍攝演唱會海報預告歌單有驚喜

創造美好回憶

炎明熹平安夜音樂會門票今日開始公售，早前她為演唱會拍攝海報，這次她以《風之旅》去命名音樂會，她表示：「因為我覺得『風』好能夠表達我個世界，『風』可以有好多唔同嘅形態，例如好多歌迷支持我，好多人對我好，我就滿心都係『暖風』啦，咁有時都會唔同狀態，會有冷風，更會打風添。哈哈。今次成個音樂會製作上面我都有參與，我想帶出自己好多感激嘅事，好多反思，好感謝我可以用到音樂表達到我內心嘅世界，同埋亦都希望可以透過音樂，俾到大家睇到另一面、一個進化當中嘅自己。揀歌方面，會有少少驚喜，所以大部分嘅歌曲都係未唱過，希望有一個耳目一新嘅感覺。」設計師及攝影團隊於現場set了一個人造田實景給Gigi拍照，一到場她已非常驚訝，馬上跳進去，摸着芒草更搞笑道：「好似摸貓貓，哈哈。」玩得非常開心。Gigi坦言已有段長時間沒跟歌迷聚會，想了很久用甚麼形式，最後覺得還是以小型音樂會的方式，歌迷應該最開心，並謂：「所以我就在一個普天同慶日子，平安夜同大家一齊過啦！希望可以創造一個美好回憶，我會努力加油，做最好表演。」