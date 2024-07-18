炎明熹開腔回應合約問題 孖陳豪出席活動TVB無派人採訪

炎明熹(Gigi)與陳豪今日(18日)到機場出席銀行限定展，由於樂易玲明言Gigi合約仍很長，加上她配音的節目，演唱會先後安排播出，正當大家以為二人的關係緩和之際，竟然無綫沒有派人到場。 Gigi在訪問時先多謝fans冒雨來機場支持自己，並談到自己的理財模式是「應使則使」，在購物前會先三思，自己比較愛儲錢多過花費。她透露姪仔考完試，接著來的周末會回家鄉跟親友聚會見面。

唔使擔心我好好 問到她最近的心情如何，她表示非常之好，並稱知道大家一直在擔心自己，若有機會便會分享一篇文章，內容都是想告訴大家知道「唔使擔心，我非常好。」她稱自己不開心的原因多數是因為表演未如理想，未達要求才會心情不佳。她再三強調自己沒有不開心，上次哼李玟的歌曲出現疑似哽咽，她解釋可能是冷氣太大流鼻水、鼻敏感，著大家不要想太多。 默認同無綫合約有變數 問到無綫為何不派人來採訪，炎明熹稱可能是檔期問題，加上地點太遠，同事也有不同的訪問要負責。對於她跟無綫的合約，她開初以私人事不欲多談，當再追問是完約階段，還是洽談階段，她才鬆口表示︰「仲喺度傾緊」並謂︰「呢個世界仲未末日，所以我都唔知個結果會點。」問到自己是不是有些新方向，她說︰「方向自己有好多想法，例如音樂上嘅方向會點樣行，或者係自己嘅風格、style要點行，其實都有好多唔同因素，因為呢個世界有太多未知嘅事，所以自己都會欣然去接受每一個轉變，例如造型上嘅轉變，又或者係唱歌上嘅轉變，又或者係發音上嘅轉變。」

自己的事自己決定 問到是不是有公司跟她洽談轉會，她表示不知道，並著大家把有關消息傳給她看看。至於是不是想有些新發展，炎明熹說︰「當然每一個唔同發展都係好事，但亦會係一啲壞事，所以我未知自己最終會點樣發展。(係咪真係有人同你傾？)有先算，其實所有嘢我都想嘗試，因為每一個人潛能可能連自己都唔知。」她更表示不排除自己突然會去做空姐，但現時只會盡量做好眼前的工作。 問到父母對她的合約有沒有給予意見，她表示已經19歲，會嘗試自己去決定事情，一些重大事情如可以自己解決便自己決定，不想他們擔心。她透露父母對其合約的事略知一二，但詳情就不太了解。